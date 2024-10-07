Древние организмы могут помочь ученым понять происхождение жизни на Земле.

На территории Южной Африки найдена порода возрастом 2 млрд лет и в ней и по сей день живут микробы.

Это самые древние образцы живых микробов, когда-либо найденных в древней породе, пишет Iflscience. "Мы не знали, пригодны ли для жизни породы возрастом 2 млрд лет. До сих пор самым древним геологическим слоем, в котором были обнаружены живые микроорганизмы, считалось отложение возрастом 100 млн лет под дном океана, поэтому это очень захватывающее открытие", - прокомментировал ведущий автор исследования Йохеи Судзуки из Токийского университета.

"Изучая ДНК и геномы таких микробов, мы, возможно, сможем понять эволюцию очень ранней жизни на Земле", - добавил ученый.

Микробы были обнаружены в запечатанном разломе в породе, которую достали из магматического комплекса Бушвельд в Южной Африке - скалистого интрузии, образовавшегося, когда магма остывала под поверхностью Земли.

Огромный комплекс, площадью сопоставимой с площадью Ирландии, оставался относительно неизменным с момента образования, обеспечивая идеальные условия, в которых может выживать древняя микробная жизнь.

Такие организмы, живущие глубоко под поверхностью Земли, развиваются очень медленно и имеют чрезвычайно медленный метаболизм, что означает, что они могут сохраняться в магматических породах в геологических масштабах времени - до 2 млрд лет, как показали последние исследования.

С помощью Международной программы континентального научного бурения исследователи извлекли образец керна породы длиной 30 см. Чтобы подтвердить, что микробы были родными для образца породы и не были загрязнителями в процессе бурения или исследования, они окрасили ДНК микробов и использовали инфракрасную спектроскопию, чтобы изучить белки внутри них, а также белки в окружающей глине - метод, который они впервые применили еще в 2020 году. Это позволило им определить, что архаичные организмы были живыми и не были загрязнены.

"Меня очень интересует существование подземных микробов не только на Земле, но и на других планетах", - отметил Судзуки.

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