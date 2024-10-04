За последние 40 лет количество зелени на континенте выросло в десять раз, и темпы ускоряются.

Из-за глобального потепления Антарктический полуостров - самая северная часть Антарктиды - претерпевает резкие изменения и постепенно превращается в покрытый зеленью ландшафт. Об этом говорится в новом научном докладе, который в журнале Nature Geoscience опубликовала группа британских ученых.

Анализ спутниковых данных ландшафта свидетельствует, что за последние четыре десятилетия растительный покров на Антарктическом полуострове резко вырос в десять раз. Если в 1986 году растительность покрывала менее одного квадратного километра площади полуострова, то в 2021 году зеленело уже почти 12 квадратных километров.

"Эта тенденция к озеленению ускорилась более чем на 30% за последние годы (2016-2021) по сравнению с полным периодом исследования (1986-2021) - расширяясь более чем на 400 000 квадратных метров в год в этот период", - отметили исследователи в пресс-релизе.

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По словам ученых, пока речь идет преимущественно о мхах, которые способны выживать в самых суровых условиях на Земле. Но темпы его распространения в этом регионе резко ускорились в последние годы.

Ученые прогнозируют, что озеленение Антарктиды, вероятно, будет продолжаться по мере потепления климата, и вскоре здесь могут прижиться и другие виды растений. В конце концов на Антарктическом полуострове может сформироваться слой почвы, который создаст потенциал для закрепления инвазивных видов.

"Почва в Антарктиде в основном бедна или вовсе отсутствует, но этот рост растительной жизни добавит органических веществ и облегчит образование почвы, что потенциально открывает путь для роста других растений", - пояснил Олли Бартлетт из Университета Хартфордшира, участвовавший в исследовании.

Климат Антарктиды: последние новости

Как писал УНИАН, Антарктида, которая почти полностью покрыта слоем льда толщиной в несколько километров, была такой не всегда. Ученый Эрик Вольф из Кембриджского университета отмечает, что этот ледяной щит появился лишь 34 млн лет назад, а до этого там преобладала тундра и хвойные леса.

Также мы рассказывали, что экосистемы Антарктиды вскоре могут столкнуться с новой угрозой - чужеродными видами, которые переносит плавающий мусор из Австралии, Африки и Южной Америки.

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