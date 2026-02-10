Землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, есть ли угроза для АЭС

Сейсмолог рассказал, что на станциях проделали специальную работу по сейсмической активности, однако в отношении Запорожской АЭС он не может быть уверен в этом.

С начала февраля в Украине уже зафиксировали несколько землетрясений, подземные толчки составили 5,1 и 3 балла. Сейсмолог Александр Кендзера рассказал "Телеграфу", есть ли угроза для атомных электростанций (АЭС).

Кендзера успокоил, что паниковать не нужно, поскольку такие колебания земной коры – обычное явление.

По его словам, в стране установили сейсмические станции гуще, чем было раньше, поэтому и сейсмическую активность начали фиксировать чаще. Приводится пример, что в Полтавской области 8 февраля были зафиксированы подземные толчки в 3 балла.

"Эти толчки (в Полтавской области – прим. ред.) ничего страшного. Непредвиденного не происходит, к счастью. А вот это землетрясение в Азовском море в 5,1 балла – это уже другое дело", – поделился сейсмолог.

Он пояснил, что толчки в Азовском море были возле перешейка, а не возле Крыма, но все равно их ощущали на полуострове и на севере Черного моря. В то же время, Кендзера отметил, что сила этих колебаний намного ниже, чем была в 1927 году.

В статье указывается, что сейсмическую активность также фиксируют и вблизи АЭС, и это вызывает беспокойство. Сейсмолог рассказал, что на станциях проделали специальную работу по этому поводу, однако в отношении Запорожской АЭС он не может быть уверен в этом.

"Ближе всего к Азовскому морю находится Запорожская АЭС, но она достаточно далеко от сейсмически активной зоны. Даже если вспомнить землетрясение 1927 года, тогда больше всего пострадало северное побережье Крыма и юг Азовского моря. А цунами накрыло Одесскую и Херсонскую области", - добавил он.

Землетрясения в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ночью 4 февраля в Украине произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в Днестровском районе Черновицкой области. в 23:44. Главный центр специального контроля сообщил, что магнитуда землетрясения составила 1,7, а произошло оно на глубине 3 км. Указывается, что по классификации такое землетрясение относится к неощутимым.

Также мы писали, что 6 февраля 2026 года в Полтавском районе Полтавской области Главный центр специального контроля зафиксировал подземные толчки магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, эпицентр был на глубине 9 километров. Добавляется, что по классификации такое землетрясение относится тоже к неощутимым.

