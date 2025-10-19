Неработающий спутник Skynet-1A должен был оставаться в геостационарном поясе около 40° в.д., но по непонятной причине сместился.

Военный космический аппарат, запущенный 56 лет назад, был сдвинут с орбиты — и никто до сих пор точно не знает, кто это сделал и почему.

Как пишет IFLScience, в 1969 году Великобритания запустила Skynet-1A — военный спутник связи, выведенный на орбиту над восточным побережьем Африки для передачи информации британским вооруженным силам. Он перестал работать из-за проблем с оборудованием примерно через 18 месяцев после начала эксплуатации, и был оставлен на орбите Земли – сейчас это старейший британский космический аппарат, всё ещё находящийся в космосе.

В 1970-х годах, когда спутник находился под пристальным наблюдением, он находился на геостационарной орбите в точке около 40° восточной долготы. Однако сейчас он находится не там, где ему положено быть.

"Если бы Skynet-1A вышел из строя в своей рабочей точке около 40° восточной долготы, мы бы ожидали, что он будет колебаться на +/-35 градусов в обе стороны от 75° восточной долготы. Но Согласно реестру Великобритании, Skynet-1A в настоящее время находится точке 105 западной долготы, отклоняясь всего на пару градусов", – объясняет инженер спутниковых систем доктор Стюарт Ивс.

Сейчас он находится примерно в 36 000 километрах над Америкой. В какой-то момент за прошедшие годы спутник, вероятно, был перемещён, но, похоже, никто не знает, когда, кто и почему это сделал. Отслеживание спутника было неполным, особенно в середине 1970-х годов, когда, по всей видимости, и состоялся манёвр, и любые записи о произошедшем, по-видимому, были утеряны.

Как объясняет IFLScience, спутник был построенф и частично эксплуатировался США, причём обе страны посылали ему команды.

В будущем вопрос того, кто и когда переместил спутник, может стать еще более актуальным, поскольку на своей текущей орбите спутник может создавать проблемы для других спутников. В случае столкновения с другим спутником вопрос о том, кто отдал приказ запустить двигатели спутника, может определить, какая страна будет нести ответственность за ущерб.

Ранее сообщалось, что, по данным космических трекеров, ежедневно на Землю падает до четырёх спутников Starlink Илона Маска. Ожидается, что эта цифра увеличится примерно до пяти в день, поскольку SpaceX продолжает расширять свою космическую интернет-группировку.

