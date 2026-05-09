Красный код: в Тихом океане впервые за 150 лет происходит нечто необычное

Климатические центры ECMWF, NOAA и BOM прогнозируют рекордное потепление в Тихом океане, которое может превзойти историческое явление Эль-Ниньо 1877–1878 годов.

Ведущие мировые климатические центры фиксируют признаки формирования чрезвычайно мощного явления Эль-Ниньо в Тихом океане, которое может стать самым сильным за последние полтора века. По прогнозам метеорологов, аномалия способна существенно изменить погодные условия на планете уже в 2026–2027 годах.

Об этом сообщает Severe Weather со ссылкой на прогнозы европейского центра ECMWF, американского NOAA и австралийского бюро метеорологии BOM.

Специалисты объясняют, что движущей силой нового Эль-Ниньо стала мощная волна Кельвина – масштабное перемещение теплых подводных масс из западной части Тихого океана на восток.

По данным измерений в начале мая, положительная температурная аномалия уже достигла уровней, которые наблюдались во время супер-Эль-Ниньо 1997 и 2015 годов.

При этом западная часть тропического Тихого океана сейчас теплее, чем перед предыдущими рекордными явлениями, что может свидетельствовать о дальнейшем усилении процесса.

Экстремальные показатели

В центральной и восточной экваториальных частях Тихого океана температура поверхности океана резко растет еще с января. Долгосрочные модели ECMWF прогнозируют, что температурная аномалия может превысить отметку +2°C, которая считается порогом супер-Эль-Ниньо. Некоторые сценарии допускают даже превышение +3°C, что классифицируется как экстремальное явление.

Американское агентство NOAA также прогнозирует очень сильное Эль-Ниньо. В восточной части Тихого океана отдельные расчеты показывают возможную аномалию до +4,5°C осенью 2026 года.

Если этот сценарий реализуется, явление может стать самым мощным Эль-Ниньо с 1877–1878 годов.

Последствия могут ощутиться уже этим летом

Климатические модели уже демонстрируют изменения погодных процессов, характерные для Эль-Ниньо. В Северной Америке синоптики прогнозируют формирование устойчивой зоны низкого давления над восточной частью США и Канады, что может привести к более прохладному лету в этих регионах.

В то же время центральные и западные штаты США могут столкнуться с аномально высокими температурами, а южные районы – с увеличением количества осадков.

Для Европы прогноз менее оптимистичен. Модели показывают формирование мощной области высокого давления над центральной и западной частями континента.

Ожидается, что это будет способствовать волнам жары и сухой погоде во многих странах Европы летом 2026 года. Зона высокого давления, по прогнозам, охватит центральную Европу и Британские острова.

Пик ожидается зимой 2026–2027 годов

По прогнозам синоптиков, максимальная сила Эль-Ниньо придется на осень и зиму 2026–2027 годов.

Модели уже демонстрируют классическую картину мощного Эль-Ниньо: глубокий циклон в северной части Тихого океана, устойчивый антициклон над западной Канадой и усиление субтропического максимума над югом США.

В Европе это может привести к увеличению количества осадков в западных, северо-западных и южных регионах континента.

