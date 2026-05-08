В глубоководном каньоне возле Австралии обнаружили гигантского кальмара (видео)

Исследователи обнаружили свидетельства существования 226 видов в глубоких водах вокруг каньонов.

Исследователи, изучающие глубоководные каньоны у побережья Ньинггулу возле Западной Австралии, обнаружили сотни видов, в том числе множество редких существ. Об этом пишет discoverwildlife.

Ученым не нужно было видеть морских животных, чтобы понять, что они обитают в глубоких водах Австралии - вместо этого они обнаружили их присутствие по пробам воды.

Отмечается, что в течение своей жизни животные выделяют мельчайшие частицы ДНК через кожу, слизь и фекалии. Исследователи могут определить, какие организмы недавно проплывали мимо, собирая небольшие пробы морской воды и анализируя их для обнаружения этих крошечных следов (известных как экологическая ДНК, или eDNA).

Ученые провели исследования глубоководных каньонов Кейп-Рейндж и Клоутс, расположенных примерно в 1200 км к северу от Перта, чтобы узнать больше о скрытом биоразнообразии региона. Они собрали множество различных образцов, некоторые из которых находились на глубине до 4510 м. Результаты были недавно опубликованы в журнале Environmental DNA. Ведущий автор исследования Джорджия Нестер сказала:

"Эти каньоны представляют собой невероятно богатые экосистемы, и до сих пор они оставались в значительной степени неисследованными из-за сложности работы на таких экстремальных глубинах. С помощью анализа эДНК один образец воды может рассказать нам о сотнях видов одновременно. Это означает, что мы можем значительно расширить наше понимание глубоководных сред обитания таким образом, который раньше был просто невозможен".

Результаты анализа эДНК помогли им составить картину жизни далеко под водой, даже когда они не наблюдали напрямую многие из неуловимых видов. Возможно, одним из самых больших сюрпризов стало присутствие гигантского кальмара, редко встречающегося глубоководного головоногого моллюска, который не был зарегистрирован в водах Западной Австралии более 25 лет.

"Это первое зарегистрированное обнаружение гигантского кальмара у побережья Западной Австралии с использованием протоколов анализа ДНК из окружающей среды и самое северное обнаружение вида A. dux в восточной части Индийского океана", - заявила доктор Лиза Киркендейл, руководитель отдела водной зоологии и куратор моллюсков Музея Западной Австралии.

Что известно о гигантских кальмарах

Интересно, что благодаря своим разветвленным щупальцам гигантские кальмары могут вырастать до более чем 13 метров в длину и иметь глаза размером с обеденную тарелку. Тем не менее, этих океанских гигантов редко можно увидеть, потому что они живут на глубине сотен метров.

"Обнаружение следов гигантского кальмара действительно захватывает воображение людей, но это лишь часть гораздо более масштабной картины", - сказала Нестер.

Исследователи обнаружили свидетельства существования 226 видов в глубоких водах вокруг каньонов. Среди них были карликовые кашалоты, которые, находясь под угрозой, выпускают облако кишечной жидкости, подобное чернилам кальмара, чтобы отвлечь хищников и убежать, а также самые глубоководные млекопитающие в мире - клюворылые киты Кювье. Также был обнаружен костноухий ослиный осел с удивительным названием.

Некоторые животные ранее никогда не были обнаружены в водах Западной Австралии, например, акулы-спящие, тонкие зубастые акулы и безликие угри-куски. Другие виды могут быть новыми. Нестер добавила:

"Мы обнаружили большое количество видов, которые не совсем соответствуют чему-либо из уже зарегистрированного, что не означает автоматически, что они новые для науки, но это убедительно свидетельствует о существовании огромного количества глубоководного биоразнообразия, которое мы только начинаем открывать".

Выяснение того, сколько существ процветает в этих глубоководных местообитаниях, играет важную роль в разработке мер по их защите.

"Глубоководные экосистемы обширны, удалены и дороги в изучении, но при этом они сталкиваются с растущим давлением со стороны изменения климата, рыболовства и добычи ресурсов", - рассказала ведущий автор исследования Зои Ричардс, доцент Школы молекулярных и биологических наук Университета Кертина.

