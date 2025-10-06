Правительство Японии поможет владельцам животных обзавестись устройствами.

Японский техногигант NTT представил свою новую разработку в сфере БПЛА - дроны BB102, оснащённые лазером, предназначенные для охраны фермерских куриц от птиц.

Разработка велась совместно с местным правительством Префектуры Чиба, дроны смогут отгонять голубей, ворон, воробьёв и других пернатых. Такая ненависть к животным связана с птичьим гриппом, которым заражаются курицы, а за ними - и человек, съевший мясо.

Дрон BB102 автоматически засекает скопление птиц на ферме и направляет в их сторону рассеянный луч света в красном и зелёном спектре. К тому же свет постоянно мерцает, чтобы птицы точно испугались.

Птичий грипп - большая проблема для фермеров в Префектуре Чиба. Только в период с января по февраль 2025 года фермерам пришлось уничтожить 3.3 миллиона поголовья куриц, говорится в пресс-релизе NTT.

Местное правительство выдаст субсидии фермерам, чтобы приобрести BB102. Отмечается, что такой способ отгона птиц намного гуманее, чем химические или шумовые решения.

