Ежедневно система добавляет 5-6 терабайт новых видеоданных, что расширяет возможности для тренировки ИИ.

Будущее военных действий все больше связано с искусственным интеллектом (ИИ), а Украина имеет одно из самых мощных преимуществ в этой сфере: миллионы часов видеоматериалов с дронов. Эти данные могут быть использованы для обучения моделей ИИ принимать оперативные решения на поле боя, пишет Reuters.

Александр Дмитриев, основатель украинской некоммерческой системы OCHI, которая анализирует видео с более 15 000 экипажей беспилотников, рассказал, что его платформа уже накопила более 2 миллионов часов видеоматериалов боевых действий.

"Это пища для ИИ: если вы хотите обучить ИИ, вы даете ему 2 миллиона часов, и это станет чем-то сверхъестественным," - сказал Дмитриев.

Видео дня

Как данные используются для обучения ИИ

Огромный объем данных из OCHI позволяет обучать искусственный интеллект:

- выявлять и классифицировать цели;

- определять оптимальные траектории и углы для применения оружия;

- анализировать эффективность различных систем вооружения.

"Это опыт, который можно превратить в математику", - добавил Дмитриев.

Система, разработанная в 2022 году, изначально создавалась для предоставления командирам обзора боевых действий в реальном времени. Впоследствии команда поняла, что эти видеоматериалы могут быть ценными для анализа и хранения как архив войны.

Ежедневно система добавляет 5-6 терабайт новых видеоданных, что расширяет возможности для тренировки ИИ.

Использование ИИ в боевых действиях

Искусственный интеллект играет важную роль в боевых операциях. Обе стороны конфликта применяют ИИ для идентификации целей и быстрого анализа данных.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, отметил, что такие данные являются бесценными для обучения машин распознавать объекты и принимать правильные решения на поле боя:

"Люди могут делать это интуитивно, но машины нет, и их нужно обучать тому, что является или не является дорогой, препятствием или засадой", - сказал он.

Украина также использует систему "Мстители", разработанную Министерством обороны, которая централизует видео с дронов и камер наблюдения. По сообщениям, эта платформа еженедельно обнаруживает до 12 000 единиц российской техники благодаря инструментам ИИ.

Кроме того, Украина активно внедряет технологии ИИ для автоматизированного управления стаями дронов и разминирования территорий.

Россия также использует ИИ на поле боя, в частности в ударных дронах Lancet. Эти аппараты доказали свою эффективность против украинской бронетехники, демонстрируя возможности ИИ в высокоточном поражении целей.

Дроны на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд грн для закупки беспилотников. В целом в этом месяце ведомство напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов.

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