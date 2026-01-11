Впервые в истории NASA проводит эвакуацию астронавта с орбиты

У одного из членов экипажа МКС возникли проблемы со здоровьем.

NASA возвращает экипаж Crew-11 с Международной космической станции из-за проблем со здоровьем у одного из четырех астронавтов. Это решение называют "беспрецедентным". Как пишет Fox News, это первый случай за 25-летнюю историю станции, когда миссия была прервана из-за состояния здоровья.

В NASA сообщили, что один из четырех членов экипажа испытал медицинские проблемы на борту станции. Сейчас его состояние стабильное. После консультаций с медицинским руководством руководитель NASA приказал экипажу как можно быстрее вернуться. Ожидается, что они прибудут на Землю 15 января.

Известно, что космический корабль SpaceX Dragon Endeavour доставит Crew-11 на Землю в ближайшие дни. Экипаж прибыл на МКС в августе и должен был провести там от шести до восьми месяцев.

В состав экипажа входят командир Зена Кардман, пилот Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

В комментарии изданию историк космоса и эксперт NASA Род Пайл заявил, что это решение является первым историческим случаем в истории пилотируемых космических полетов США.

"Объявление чрезвычайной медицинской ситуации в космосе является беспрецедентным, особенно в условиях эксплуатации Международной космической станции, которая непрерывно укомплектована экипажем в течение 25 лет. Это первый случай в истории МКС, когда кого-то пришлось доставить домой раньше, фактически эвакуировать с орбиты", – сказал Пайл.

В прошлом у NASA была одна заметная чрезвычайная медицинская ситуация, когда астронавт перенес тромбоз глубоких вен, но его удалось стабилизировать на орбите и экипаж продолжил миссию.

Пайл объяснил, что почти половина времени астронавтов на МКС тратится на исследования и повседневную деятельность, а остальное время – на техническое обслуживание и ремонт из-за состояния космической станции. Вероятно, что доставленный на МКС груз останется в распоряжении еще трех астронавтов, находящихся там, – членов экипажа "Союз МС-28".

