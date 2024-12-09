Дизайн таблички показал сложный уровень мастерства, предполагающий, что сообщение имело значение.

В Грузии археологи нашли таинственную базальтовую табличку Башплеми с совершенно новой системой письма, которая никогда ранее не встречалась. Эта находка может кардинально изменить представление о древних системах письма.

По словам археологов, небольшая табличка содержит 60 символов, расположенных в семи столбцах. Однако они не могут подтвердить, как структурирована и кому принадлежит эта система письма или что означает надпись, пишет Interesting Engineering.

Дизайн таблички показал сложный уровень мастерства, еще одну захватывающую особенность артефакта, предполагающую, что сообщение имело значение.

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Но точно установить дату создания этой таблчки ученые не могут. Археологи полагают, что создатель сделал надпись на этом камне 14 тыс. лет назад, то есть где-то между поздним бронзовым и ранним железным веком.

Помимо своей непосредственной, неоспоримой важности как археологического артефакта, поскольку он содержит ранее невиданную систему письма, он может иметь некоторую связь с легендарной системой письма, упомянутой в мифе о Ясоне и аргонавтах.

Кроме того, это может доказать, что между Кавказом и соседним регионом происходил культурный обмен, и это может изменить все, что ученым известно о древней системе письма в районе, "долгое время считавшемся периферийным" в изучении самого раннего человеческого текста.

В 2021 году рыбаки на озере Башплеми случайно увидели табличку. Это был сухой сезон, поэтому необычный объект, погребенный под илом озера, торчал наружу.

То, что кажется серией неразборчивых символов, таких как три горизонтальные линии и завиток внизу, объясняют эксперты, на самом деле "развито и усовершенствовано" для того времени.

Надпись даже предполагает выдающееся мастерство. Создатель использовал коническое сверло, чтобы сначала выложить символы на камне. Чтобы создать гладкую серию символов, они использовали округлые инструменты, что показывает, что было вложено немало труда в выкладывание сообщения на камне.

Затем эксперты предполагают, что послание может говорить о военных трофеях, строительном проекте или подношениях божеству.

В попытке установить связи с другими древними текстами можно найти сходство между новым текстом и протокартвельским письмом 4-го тысячелетия до н. э. и печатями из дохристианской Грузии.

Более того, он содержит следы ранних кавказских письменностей, в частности грузинской мргвловани и албанской, а также финикийских и протосинайских систем с Ближнего Востока. Другими словами, это очаг очень ранних систем письма, который может предполагать взаимодействие между этими древними группами.

"Большинство символов, используемых в нем, напоминают те, которые встречаются в письменностях Ближнего Востока, а также географически удаленных стран, таких как Индия, Египет и Западная Иберия", - сказали исследователи.

Однако, независимо от этого, это совершенно новая форма текста. "Надпись Башплеми не повторяет ни одну известную нам письменность", - отметили они.

Для изучения древних систем письма эта базальтовая табличка может стать одним из самых захватывающих открытий, сделанных в последнее время, которое выделяет эту область Грузии как область, требующую дальнейшего изучения, поскольку она может оказаться никогда ранее не виданной системой письма из Колхиды, упомянутой не где-нибудь, а в мифе о Ясоне и аргонавтах.

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