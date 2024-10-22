Считалось, что римские сооружения просуществовали до конца третьего века нашей эры. Однако теперь находка археологов опровергает эти данные.

Археологи раскопали несколько римских зданий и руины форума в Испании, которые помогли интегрировать местные общины в древнюю империю.

Группа из студентов, волонтеров и исследователей Университета Гранады обнаружила форум Окури в городе Убрике на юге страны, пишет Independent. Когда исследователи начали раскопки, то обнаружили то, что могло быть стеной ограждения предполагаемой центральной площади форума. Стена была около метра в высоту и 16 ми в длину и покрывала древнюю архитектуру, указывающую на большие и "явно общественные" здания Высокой Римской империи между первым и пятым веками нашей эры.

Видео дня

Считалось, что римские сооружения просуществовали до конца третьего века нашей эры. Но исследователи обнаружили, что здания на этом месте были "постоянно заселены" до конца четвертого века, что подтверждается монетами, найденными на этом месте.

На одной из монет, обнаруженных в ходе последних раскопок, была изображена христограмма - первый пример христианской иконографии в этом районе.

Они подтвердили, что на этом месте также находился "монументальный алтарь", а также декоративные архитектурные останки. В частности, были обнаружены основания, стволы и остатки колонн и знаки постаментов статуй, разбросанные по всему городу.

Исследователи также обнаружили средневековое оборонительное сооружение в этом районе, которое, вероятно, обеспечивало визуальный контакт между этим местом и другими укреплениями в окрестностях.

По словам исследователей, результаты раскопок помогают лучше понять торговые пути древнеримской эпохи, связанные с регионом Гибралтара. Это место было лючевым для лучшего понимания прибытия и консолидации римлян на юге Пиренейского полуострова.

Археологи считают, что древнеримский форум, а также окружающие его сооружения помогли империи войти в местные общины, которые уже обосновались в этом районе. Дело в том, что форумы были центром древнеримских городов и служили местом для собраний, общественных мероприятий, а также местом для публичных выступлений.

Другие находки археологов

Этим летом в Италии обнаружили 2000-летний сад, который принадлежал римскому императору. Травертиновые стены сада выходили на берега Тибра. Согласно заявлению Министерства культуры Италии, руины обнаружили во время строительства нового путепровода на площади Пьяцца Пиа.

Вас также могут заинтересовать новости: