Во время недавней экспедиции археологи раскопали средневековое жилище в Дебнево, которое сильно пострадало от пожара.

Археологи в Болгарии обнаружили пять золотых монет, датируемых временем императора Юстиниана Великого (правил с 527 по 565 гг. н. э.). Хотя находить монеты во время раскопок - обычное дело, эти были найдены на полу дома X века, что позволяет предположить, что средневековые жильцы дома хранили монеты как своего рода реликвию или артефакт.

Монеты были найдены в августе во время археологических раскопок в деревне Дебнево на севере Болгарии. Раскопки в Дебнево и близлежащей крепости, построенной в начале V века, ведутся с 2019 года, и археологи на данный момент обнаружили останки крупного поселения IV-III веков до н. э., а также свидетельства проживания людей с IV по VI века н. э., когда эта территория была частью Византийской империи, пишет Live Science.

Во время недавней экспедиции археологи раскопали средневековое жилище в Дебнево, которое сильно пострадало от пожара. Жильцы, по-видимому, покинули свой дом после пожара в X веке, и команда обнаружила железные инструменты, в том числе два серпа и два топора; пряжку для ремня; керамические сосуды; и три бронзовых кольца - в дополнение к пяти золотым монетам, которые были примерно на 400 лет старше дома.

Видео дня

Монеты были отчеканены во время правления Юстиниана Великого, при котором Византийская империя достигла наибольшего географического расширения в середине шестого века, после падения Западной Римской империи. Наследие Юстиниана включает в себя публикацию свода римских законов, а также развитие новых стилей искусства и архитектуры, которые стали известны как византийские. Одной из целей Юстиниана было "восстановить империю римлян", чего он достиг, восстановив контроль над западноевропейскими и североафриканскими провинциями.

Все пять монет одного типа: "тремиссис" - небольшая золотая монета достоинством в одну треть "солида" - на которой изображен император в жемчужной диадеме спереди, а на обороте изображена олицетворение Победы, держащее венок в правой руке и крест и глобус в левой. Надпись на лицевой стороне гласит "Наш господин Юстиниан Вечный Август", отсылка к первому римскому императору, чье имя позже использовалось для обозначения всех императоров, а на обороте написано "Победа Августов". Две монеты, вероятно, сгоревшие в пожаре, уничтожившем дом, слиплись.

"Жилище было построено на остатках ранневизантийского здания. Поэтому мы предполагаем, что монеты были найдены во время строительства раннесредневекового жилища. Наша рабочая гипотеза заключается в том, что владельцы хранили монеты из-за ценности золота", - сообщил руководитель экспедиции Стилиян Иванов, археолог Национального археологического института с музеем при Болгарской академии наук.

Новости археологии - детали

Студент-археолог из Дании обнаружил "впечатляющий серебряный клад" эпохи викингов, который раскрывает больше информации о ранней скандинавской торговле и экономике..

В частности 22-летний Густав Бруунсгаард из Орхусского университета нашел семь серебряных браслетов во время прогулки с металлоискателем в поле возле Эльстеда (Великобритания), где ранее благодаря раскопкам были обнаружены следы поселений эпохи викингов.

По словам экспертов, клад, весом более полукилограмма, датированный девятым веком, мог представлять "значительную ценность" в период ранней эпохи викингов в Скандинавии между 793 и 1066 годами нашей эры.

Вас также могут заинтересовать новости: