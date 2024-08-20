По словам ученых, найденный клад датируется девятым веком.

Студент-археолог из Дании обнаружил "впечатляющий серебряный клад" эпохи викингов, который раскрывает больше информации о ранней скандинавской торговле и экономике, пишет The Independent.

В частности 22-летний Густав Бруунсгаард из Орхусского университета нашел семь серебряных браслетов во время прогулки с металлоискателем в поле возле Эльстеда (Великобритания), где ранее благодаря раскопкам были обнаружены следы поселений эпохи викингов.

По словам экспертов, клад, весом более полукилограмма, датированный девятым веком, мог представлять "значительную ценность" в период ранней эпохи викингов в Скандинавии между 793 и 1066 годами нашей эры.

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Археологи отмечают, что браслеты могли быть изготовлены в южной Скандинавии, вероятно, в Дании. По их словам, они были частью общей весовой системы, которая позволяла использовать отдельные кольца, как платежное средство.

"Один из браслетов имеет структуру витого кольца, что происходит из России, а три лентообразные штампованные браслеты, похоже, вдохновили дизайн браслетов, которые стали популярными в Ирландии. Три другие найденные браслеты имеют гладкий дизайн, который является редким, но "известным в Скандинавии и Англии"", - говорят исследователи.

В музее Моесгаард, где сейчас хранятся браслеты, считают, что они являются "впечатляющим серебряным сокровищем". Также эти украшения свидетельствуют о том, что Орхус был международным торговым центром в эпоху викингов, который имел связи с Украиной, Россией и Британскими островами.

"Сокровище с фермы Эльстед - это фантастически интересная находка эпохи викингов, которая связывает Орхус с Россией и Украиной на востоке и Британскими островами на западе. Таким образом, находка подчеркивает, что Орхус был центральным центром в мире викингов, который простирался от Северной Атлантики до Азии", - подчеркнул в своем заявлении историк Каспер Андерсен.

В издании добавили, что серебряные украшения и другие артефакты, найденные в скандинавских странах, среди которых Дания и Норвегия, помогли проследить торговые пути между Европой и остальным миром со времен викингов.

Ранее археологи показали, что в эпоху викингов, а именно в период между 750 и 1000 годами нашей эры, происходили некоторые из "самых впечатляющих" эпизодов домодерной глобальной связи.

"Это было время, когда были установлены торговые связи между растущей исламской империей на Ближнем Востоке и практически всеми уголками Афроевразии. Предварительное исследование серебряного перстня, найденного в Швеции и датированного 850 годом нашей эры, показало, что во времена викингов между скандинавами и исламским миром, вероятно, существовали тесные контакты", - добавили в материале.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, в Перу археологи раскопали четыре человеческих останка, которым, как считается, более 3 тысяч лет. Останки были найдены между глиняными и каменными стенами вблизи долины в сухой прибрежной провинции Виру, что в южноамериканском регионе Ла-Либертад, где на протяжении тысячелетий существовало много крупных древних культур.

Также сообщалось, что в Индии археологи обнаружили тысячелетний трубопровод. В частности он свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами, которая практиковалась людьми еще 2600 лет назад.

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