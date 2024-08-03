В Турции нашли горшок с золотыми монетами, которым более двух тысяч лет

Эти монеты являются очень редкими.

В Турции во время раскопок нашли горшок с золотом. Один из археологов подчеркнул, что не знает ни одного другого клада такого типа, который был найден в Малой Азии, пишет The New York Times.

"Это находка наивысшей важности. Археологический контекст клада поможет нам уточнить хронологию чеканки ахеменидских золотых монет", - объяснил археолог из Оксфордского университета Эндрю Медоуз, который не участвовал в проекте.

По предположению археологов, сокровище спрятал наемный солдат в земляном полу своего дома. В этот кувшин он положил свои сбережения - десятки золотых монет, которые называют дариками. Каждая из них равнялась его месячной зарплате. Однако это лишь один из вероятных сценариев, как горшок с золотом оказался в руинах.

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Отмечается, что кувшин обнаружили во дворе дома, который датируется третьим веком до нашей эры. Монеты были найдены в углу более раннего жилья, которое находилось под домом. По теории, дарики в целом использовали для оплаты работы таких воинов.

В издании добавляют, что Нотион, где нашли золото, находится на участке, который почти две с половиной тысячи лет назад был пограничной зоной между Европой и Азией. Позже именно у побережья Нотион состоялась морская битва в Пелопоннесской войне между Афинами и Спартой.

"Вполне возможно, что это не было связано ни с одним из этих драматических событий, - а было просто сбережением ветерана-наемника в то время и в том месте, когда солдаты удачи могли заработать много денег, если они были готовы рисковать своей жизнью для того, кто больше заплатит", - считает археолог из Мичиганского университета Кристофер Ратте.

В то же время золотые монеты-дарики являются достаточно редкими. На их лицевой стороне нарисован персидский царь, который стоит на коленях в длинной тунике. В левой руке он держит лук, а в правой длинное копье. На обратной стороне стоит соответствующий штамп. Сейчас эти монеты хранятся в археологическом музее Эфеса в Турции.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, в Чехии археологи нашли клад артефактов бронзового века во время плановых исследований. Среди этих предметов было обнаружено восемь нарукавных колец, две булавки, восемь топоров и один наконечник к копью.

"Большинство предметов характерны для среднего бронзового века, и только один топор относится к более раннему периоду", - отметил доцент Музея региона Ржип и Университета Яна Евангелиста Пуркине и куратор клада Мартин Трефни.

Также сообщалось, что в одном из чумных захоронений Германии обнаружили тысячи зеленых скелетов. По предположениям археологов, людей хоронили здесь во время эпидемии чумы 1632-1633 годов.

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