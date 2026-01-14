Остатки волчьего обеда, сохранившиеся более 14 тысяч лет, пролили свет на историю древнего носорога

Частью последней трапезы волка был кусок шерстистого носорога, крупного травоядного животного, вымершего около 14 000 лет назад.

Исследователи пролили свет на последние столетия жизни шерстистого носорога, изучив кусок мяса из желудка древнего волка, мумифицированного в сибирской вечной мерзлоте. Об этом пишет The Guardian.

Прекрасно сохранившиеся останки двухмесячной самки волка были обнаружены в 2011 году недалеко от деревни Тумат на северо-востоке Сибири. Считается, что животное погибло 14 400 лет назад, когда оползень обрушил его логово, заблокировав волчонка и других животных внутри.

Отмечается, что холодные условия сохранили волчицу на протяжении тысячелетий, и при исследовании останков ученые обнаружили, что содержимое ее желудка также осталось неповрежденным. Частью последней трапезы волка был кусок шерстистого носорога, крупного травоядного животного, вымершего около 14 000 лет назад.

По словам доктора Камило Чакон-Дуке, который до недавнего времени был научным сотрудником Центра палеогенетики, это открытие стало редкой возможностью. Если бы им удалось получить генетический состав носорога из частично переваренного мяса, это могло бы показать, в каком состоянии находится этот вид на грани вымирания.

Он отметил, что хотя хорошо сохранившихся образцов, относящихся к периоду вымирания многих видов, крайне мало, восстановление геномов животных, живших непосредственно перед вымиранием, является "сложной задачей". Но в принципе генетический код может дать ценные подсказки о событиях, приведших к вымиранию этих животных.

В статье, опубликованной в журнале Genome Biology and Evolution, исследователи описывают, как они расшифровали геном шерстистого носорога из слипшегося куска мяса. Это первый случай, когда подобное достижение было сделано для животного ледникового периода, найденного в желудке другого животного. Чакон-Дуке сказал:

"Насколько нам известно, это самый молодой шерстистый носорог, геном которого у нас есть".

Неожиданность для ученых

Интересно, что ученые ожидали увидеть признаки "геномной эрозии", когда вид, находящийся в упадке, теряет генетическое разнообразие, часто из-за сокращения численности популяции, инбридинга и воздействия окружающей среды. Это, в сочетании с накоплением вредных мутаций, делает виды более уязвимыми к вымиранию. Но исследователи увидели не это.

После сравнения ДНК шерстистого носорога с геномами двух более древних экземпляров, датируемых 18 000 и 49 000 лет назад, исследователи пришли к выводу, что популяция оставалась довольно большой и стабильной, прежде чем довольно быстро вымерла.

"Что бы ни убило этот вид, это произошло относительно быстро, вероятно, случилось за 300-400 лет до исчезновения шерстистого носорога", - добавил Чакон-Дуке.

Лав Дален, профессор эволюционной геномики в Центре палеогенетики, сказал, что у шерстистых носорогов существовала жизнеспособная популяция в течение 15 000 лет после появления первых людей в регионе. Он предполагает, что их уничтожило потепление климата, а не охота. Главной причиной стало резкое потепление в последний ледниковый период, известный как межледниковый период Бёллинг-Аллерёд, который изменил ландшафт между 14 700 и 12 900 годами назад.

Отмечается, что то, как волчонок стал кормом для шерстистого носорога, неясно, но он мог подхватить тушу после того, как её убила стая, или получить лакомство от члена стаи, который отрыгнул этот кусочек.

