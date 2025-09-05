Исследование было сосредоточено на "большой четверке" индийских змей - видах, ответственных за наиболее серьезные укусы.

Новое исследование предполагает, что новые регионы Индии могут быть подвержены воздействию ядовитых змей, поскольку изменение климата меняет их среду обитания. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Ученые предупреждают, что изменение ареалов обитания змей может создать новые проблемы в области общественного здравоохранения, особенно в сельских районах с ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, стало первым в Индии, где модели распространения змей, основанные на климатических изменениях, связываются с социально-экономической уязвимостью и возможностями здравоохранения.

Важно, что оно было сосредоточено на "большой четверке" индийских змей - видах, ответственных за наиболее серьезные укусы, - и изучается, как их ареалы могут измениться в течение следующих 50 лет.

Сопоставляя климатические сценарии с данными о состоянии здоровья и экономики, группа разработала "индекс риска укусов змей" для прогнозирования территорий, подверженных наибольшему риску.

Результаты исследования показали, что четыре ядовитых вида змей - обыкновенный крайт (Bungarus caeruleus), гадюка Рассела (Daboia russelii), индийская кобра (Naja naja) и эфа каринатус (Echis carinatus) - могут распространиться на северные и северо-восточные штаты Индии, подвергая опасности большее количество сообществ. Авторы пишут:

"Изменение климата меняет ареалы обитания различных видов змей, приводя к их расширению, сокращению или смещению. Такие изменения могут усилить взаимодействие человека и змей в сельских и городских районах".

Для снижения риска укусов змей в пострадавших регионах ученые подчеркивают необходимость улучшения медицинской инфраструктуры, исследований противоядий и обеспечения их доступности в сельских районах, где укусы наиболее распространены.

Исследователи отметили, что их модели ограничены пробелами в данных о распространенности змей, особенно в отдаленных регионах. Такие факторы, как урбанизация, потеря среды обитания и изменения в сельском хозяйстве, также могут повлиять на будущее распространение змей способами, которые текущие модели, возможно, не в полной мере отражают.

