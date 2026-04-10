Ноты 19 века стали неразрешимой загадкой: никто не знает, как должна звучать старая музыка

Возрождение забытых музыкальных шедевров спустя столетия не означает возвращение их истинного звучания.

Исследование давно забытого музыкального произведения показало, что повторное открытие не восстанавливает то, как оно исполнялось изначально. Возрождение давно утерянной музыки не возвращает способ ее оригинального исполнения, согласно новому исследованию Университета Суррея.

Вместо этого такие произведения возвращаются без общего понимания того, как они должны звучать, что вынуждает музыкантов принимать собственные интерпретационные решения, пишет ScitechDaily. В результате исполнения одной и той же пьесы могут настолько сильно различаться, что фактически меняют облик самой музыки.

Исследование, опубликованное в журнале Performance Research: A Journal of the Performing Arts, анализирует малоизвестную фортепианную пьесу британского композитора Этель Смит, жившей в Суррее. Написанное в конце 1800-х годов, произведение было забыто на 120 лет, прежде чем вновь всплыло в 1990-х. Когда исполнители начали играть его снова, у них не было устоявшихся традиций, которые могли бы ими руководить. Не было четких указаний по темпу, экспрессии или динамике, а также исторических записей для ознакомления.

Чтобы изучить, как музыканты ведут себя в такой ситуации, исследователь проанализировал каждую доступную профессиональную запись этого произведения. С помощью специализированного программного обеспечения каждая версия была изучена бит за битом для отслеживания темпа и тонких изменений ритма на протяжении всего исполнения.

Расхождение музыкальных идентичностей

Каждый пианист интерпретировал произведение по-своему, особенно его незаконченный финал. Некоторые исполнители резко замедлялись, в то время как другие двигались быстрее. Никто из них не соответствовал друг другу в точности, и даже самая ранняя современная запись не задала единого стандарта интерпретации.

Доктор Кристофер Уайли, автор исследования и глава факультета музыки и медиа в Университете Суррея, подчеркнул:

"Когда музыканты открывают подобную партитуру, они стоят на пустом месте. Хотя она написана в стандартной нотации, которая общепонятна, здесь нет унаследованной мудрости, на которую можно было бы опереться в вопросе того, как именно должна звучать пьеса. То, что я обнаружил при анализе современных записей, было не небольшим отклонением в интерпретации, а совершенно разными музыкальными идентичностями, возникающими из одних и тех же нот. Это творческий и захватывающий процесс, но в то же время тревожный".

Растущий вызов в искусстве

Исследование позволяет предположить, что эта проблема будет становиться все более распространенной по мере того, как произведения исторически маргинализированных композиторов будут продолжать открываться заново. Это не ограничивается только музыкой. Исполнители в театре, танце и других видах искусства также, вероятно, столкнутся с работами, которым не хватает оригинальных интерпретационных традиций.

Вместо того чтобы полагаться только на написанные партитуры, исследование рекомендует более широкие подходы. Исполнителям может потребоваться обратиться к письмам, мемуарам и другим личным записям в поисках подсказок. В случае со Смит её более поздние автобиографические размышления о персонаже, которого она намеревалась изобразить, предложили важное понимание настроения, характера и эмоционального смысла произведения.

