Одним из рекордсменов является предок маленьких птиц киви.

В наше время животным, которое откладывает самые большие яйца, является страус. Самое большое из зарегистрированных яиц весило впечатляющие 2,589 килограмма. Тем не менее ранее на Земле обитали животные, которые откладывали даже более крупные яйца, пишет IFLScience.

В частности, эпиорнисы (слоновые птицы), которые еще около 1000 лет назад жили на Мадагаскаре, весили более 900 килограммов. Яйца этих птиц были примерно в 150 раз больше куриных. Они могли достигать 33 сантиметра в длину и вмещать около 7,5 литра жидкости.

В издании отметили, что яйцо слоновой птицы хранится в коллекции Исторического музея Буффало. Оно настолько велико, что сперва никто не поверил, что оно настоящее.

Также гигантские яйца откладывал один из видов морских рептилий, которые жили более 60 миллионов лет назад. Ученые обнаружили в Антарктиде одно из таких яиц, которое было размером с футбольный мяч.

"Оно принадлежало животному размером с крупного динозавра, но совершенно не похоже на яйцо динозавра", - рассказал постдокторский исследователь из Школы геонаук Джексона Техасского университета в Остине Лукас Лежандр.

Также заслуживает упоминания нелетающий овирапторозавр под названием Beibeilong sinensis. В издании поделились, что он жил 90 миллионов лет назад и откладывал яйца, которые были в четыре раза больше современных яиц страуса. Их диаметр составлял около 45 сантиметров.

Интересные факты о слоновых птицах

Ранее в Daily Galaxy рассказали, что слоновые птицы исчезли с лица Земли примерно 1000 лет назад. Эти огромные птицы были тяжелее коров и выше страусов.

Вес слоновой птицы составлял более 900 килограммов. Они выделялись массивными ногами и крупным туловищем.

Яйца слоновых птиц могли достигать 33 сантиметра в длину и вмещать около 7,5 литра жидкости. Это эквивалентно 150 куриным яйцам.

