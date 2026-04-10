Худший сценарий для 100 млн человек: ученые зафиксировали пробуждение супервулкана

Японский подводный супервулкан Кикай, уничтоживший доисторическую цивилизацию 7 300 лет назад, снова подает признаки жизни.

Резервуар одного из самых взрывоопасных вулканов Земли незаметно заполняется магмой, сообщили ученые. Подводный вулкан Кикай, расположенный у побережья Японии, последний раз извергался 7 300 лет назад, что стало крупнейшим взрывом в наше время.

Тогда он выбросил такое количество магмы, которым можно было бы покрыть всю территорию Центрального парка в Нью-Йорке слоем глубиной около 12 километров, оставив после себя огромный неглубокий кратер, называемый "кальдерой", пишет Daily Mail.

Теперь исследователи обнаружили, что область под этой кальдерой в течение последних 3 900 лет медленно заполнялась свежей магмой. Это вызывает опасения, что на горизонте может быть еще одно гигантское извержение. В последние годы наблюдатели замечали выход пара из кратера, а в этом районе произошло более десятка небольших землетрясений.

"Учитывая его размеры и местоположение, очевидно, что это тот же магматический резервуар, что и при предыдущем извержении", – пояснил геофизик профессор Сэма Нобуказу из Университета Кобе. "Мы должны понять, как накапливаются такие огромные объемы магмы, чтобы разобраться в механизме возникновения гигантских извержений кальдер".

Во время предыдущего извержения Кикай около 160 кубических километров плотной породы было выброшено на площади 4 500 квадратных километров. Мощный взрыв направил пирокластические потоки на расстояние до 150 километров от эпицентра. Считается, что то извержение уничтожило доисторическую цивилизацию Дзёмон на юге Японии.

Хотя с тех пор вулкан не проявлял драматической активности, он все еще активен. В центре кальдеры находится лавовый купол, который постепенно формировался на протяжении почти 4 000 лет. Исследователи использовали массивы пневмопушек для создания искусственных сейсмических импульсов и измеряли, как эти волны проходят через земную кору. Анализ подтвердил размер и форму скрытого резервуара, а также то, что он заполняется магмой. Химический анализ показал, что материал, производимый этой и другой недавней вулканической активностью, отличается по составу от того, что было выброшено во время последнего гигантского извержения.

"Это означает, что магма, которая сейчас находится в резервуаре под лавовым куполом, вероятно, является недавно поступившей магмой", – заявил профессор Нобуказу.

Наряду с Кикаем к другим известным кальдерам относятся Йеллоустоун в Северной Америке и Тоба в Индонезии. Известно, что эти мощные вулканы проходят через длительные циклы "сна", прежде чем пробудиться и извергнуться в драматическом стиле. Но механика этого ритма до сих пор до конца не изучена.

"Модель повторного нагнетания магмы согласуется с существованием больших неглубоких магматических резервуаров под другими гигантскими кальдерами, такими как Йеллоустоун и Тоба", – подчеркнул профессор Нобуказу. "Мы хотим усовершенствовать методы, доказавшие свою полезность в этом исследовании, чтобы глубже понять процессы повторного нагнетания. Наша конечная цель – научиться лучше отслеживать ключевые индикаторы будущих гигантских извержений".

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает, что глубина нынешнего магматического резервуара оценивается в 2,5–6 километров. Это совпадает с расчетной глубиной магмы в 3–7 километров во время предыдущего извержения Кикай.

В исследовании говорится: "Эти процессы повторного нагнетания расплава в магматический резервуар на небольшой глубине непосредственно под кальдерой могут быть шагом к следующему гигантскому извержению".

Отдельное исследование ранее предсказывало, что если вулкан извергнется снова, он может выбросить огромное количество обломков в атмосферу, что потенциально закроет солнце в некоторых районах и вызовет "вулканическую зиму". Это также может вызвать цунами, которое обрушится на южную Японию и побережья Тайваня и Китая, прежде чем достичь берегов Северной и Южной Америки.

Профессор Йосиюки Тацуми, специалист по магме и первый автор более раннего исследования, сообщил: "Хотя вероятность того, что гигантское извержение кальдеры произойдет на Японском архипелаге в ближайшие 100 лет, составляет 1 процент, по оценкам, число погибших в худшем случае может вырасти примерно до 100 миллионов человек".

Ранее УНИАН сообщал, что Китай провел уникальный эксперимент на орбите Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: