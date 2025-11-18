Такое открытие показывает, насколько динамичным и населенным является орбитальное окружение Земли.

В космосе ученые обнаружили небольшую космическую скалу, которая тихо сопровождала Землю на протяжении десятилетий, поэтому ее решили признать квазиспутником. Речь идет о таинственном объекте под названием PN7, который движется вместе с нашей планетой с 1960-х годов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Поэтому его наличие ставит под сомнение наши представления о том, сколько на самом деле спутников может иметь Земля.

Что известно о странном спутнике на орбите Земли

Открытие PN7 является еще одним дополнением к растущему списку теневых спутников Земли - космических автостопщиков, которые делят с нами орбиту вокруг Солнца.

"Новая статья, опубликованная в Research Notes of the American Astronomical Society, подтверждает необычное движение PN7, которое иногда опережает Землю, а иногда отстает от нее. В отличие от нашей привычной Луны, эти объекты не связаны гравитацией с нашей планетой; вместо этого они движутся в деликатном гравитационном балансе, вращаясь вместе с нами, как молчаливые спутники, по Солнечной системе", - объяснили в издании.

В то же время когда астроном из Университета Мэриленда Бен Шарки впервые услышал о PN7, как ее сейчас называют ученые, первое, что пришло ему в голову: "О, классно, еще одна".

"Наблюдения с телескопов, таких как Pan-STARRS на Гавайях, который первым обнаружил PN7, показывают, насколько динамичным и населенным является орбитальное окружение Земли. Некоторые из этих квазиспутников, такие как Kamoʻoalewa, остаются стабильными в течение веков, тогда как другие удаляются уже через несколько десятилетий, под действием тонких сил Солнца и Земли", - добавили в Daily Galaxy.

Мини-спутники и небесные безбилетники

Тогда как квазиспутники, такие как PN7, делят орбиту Земли, не попадая в ее плен, мини-спутники идут еще дальше - они становятся временными спутниками, захваченными гравитацией нашей планеты, прежде чем снова убежать в глубокий космос.

"Эти мимолетные посетители являются крошечными, хрупкими и, как известно, их трудно заметить. Григорий Федорец, астроном из Университета Турку в Финляндии, объясняет, что большинство мини-лун "достаточно малы, как валуны", а это означает, что их трудно обнаружить. Сейчас подтверждено лишь несколько таких объектов, каждый из которых существует менее года, прежде чем гравитация освобождает его из-под своего влияния", - подчеркнули в издании.

Исследователи предполагают, что эти квазиспутники могут быть остатками астероидов, затронутых огромной гравитацией Юпитера, фрагментами поверхности Луны или даже выжившими после хаотичного формирования ранней Солнечной системы.

