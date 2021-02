Ранее данная ступень Falcon 9 успешно выполнила пять миссий

Компания SpaceX провела успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 и вывела на орбиту 60 спутников системы Starlink, однако посадить многоразовую ступень ракеты на плавучую платформу в этот раз не удалось.

Как сообщает IXBT, эту информацию в ходе прямого эфира подтвердила Инженер-технолог SpaceX Джессика Андерсон.

Ранее данная ступень Falcon 9 успешно выполнила пять миссий. После пуска стартовый блок ракеты должен приземляться на специальную плавучую платформу Of Course I Still Love You, чтобы его можно было использовать повторно.

Starlink: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с.

SpaceX пока не говорила, ни во сколько обойдется покупка пользовательского терминала, ни сколько придется платить за услугу, но отраслевые эксперты говорят о 100 долларах в месяц.

SpaceX регулярно проводит ракетные пуски, выводя на орбиту по несколько десятков спутников Starlink. Сейчас их число на орбите уже исчисляется сотнями.

