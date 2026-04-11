Революция в космосе: Япония планирует построить 'кольцо' вокруг Луны

Проект Luna Ring может обеспечить человечество энергией круглосуточно, но пока существует только на бумаге.

Японская компания Shimizu Corporation продвигает амбициозный космический проект – создание гигантского пояса солнечных панелей вокруг Луны, который сможет непрерывно снабжать Землю чистой энергией, пишет газета Adevărul.

Речь идет о концепции под названием "Luna Ring" ("Лунное кольцо"), которую разрабатывают уже более десяти лет. По замыслу, система панелей протянется примерно на 10 900 километров вдоль экватора Луны.

Главное преимущество такого решения – отсутствие атмосферы на Луне. Это означает:

нет облаков;

нет погодных изменений;

практически непрерывное солнечное освещение.

В компании отмечают, что солнечные панели в космосе могут производить значительно больше энергии, чем на Земле – примерно в пять раз эффективнее.

Президент CSP Japan Тэцудзи Йошида заявил, что полная реализация проекта могла бы фактически устранить потребность в ископаемом топливе.

Как будет передаваться энергия

Согласно концепции, энергия от панелей будет передаваться на Землю в несколько этапов:

кабелями – к видимой стороне Луны;

далее – через микроволны и лазеры;

на специальные приемники на поверхности планеты.

Такой подход позволит обеспечить непрерывное питание независимо от времени суток.

Главная проблема – деньги

Несмотря на футуристичность и потенциальные преимущества, проект до сих пор остается лишь идеей. Его представили еще в 2011 году, однако он так и не получил стабильного финансирования, поддержки космических агентств, таких как JAXA или NASA, а также четких сроков реализации.

В то же время в Shimizu не отказываются от планов и считают, что развитие технологий и рост космической индустрии могут сделать "Лунное кольцо" реальностью в будущем.

