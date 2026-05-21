Пыль из Сахары ежегодно 'удобряет' Амазонию: как это работает

Ежегодно 27,7 миллионов тонн сахарской пыли пересекают Атлантический океан и оседают на тропических лесах Амазонки, доставляя примерно такое же количество фосфора, которое тропический лес теряет ежегодно в результате стока от частых и обильных дождей.

Как пишет spacedaily.com, самый продуктивный лес в мире удобряется из года в год за счет медленной эрозии крупнейшей пустыни планеты, расположенной за тысячи миль от него. И об этом процессе почти никто за пределами соответствующих научных журналов не знает.

в 2015 году ученые из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в 2015 году установили, что Сахара теряет в среднем 182 миллиона тонн пыли в год на своей западной окраине. Около 132 миллионов тонн из них попадает в Атлантический океан, 27,7 миллиона тонн достигает бассейна Амазонки. Еще 24 миллиона тонн продолжает движение в Карибский бассейн. При этом примерно 22 000 тонн этой пыли - это элементарный фосфор.

Что содержится в пыли?

Большая часть материала, поднимаемого пассатами, состоит из кремнезема и глинистых минералов, которые не имеют питательной ценности для тропического леса. Однако небольшая, но постоянная часть пыли содержит фосфор, который крайне важен. Почвы Амазонии старые, сильно выветренные и хронически бедны фосфором, который вымывается дождем примерно с той же скоростью, с которой его приносит пыль. Фосфор необходим для растительных белков и фотосинтеза. Без внешнего источника продуктивность тропического леса со временем снизится.

Первоначально считалось, что одним из самых активных источников фосфора для Амазонии считается впадина Боделе на севере Чада – древнее дно озера, которое примерно 5000–8000 лет назад, было дном большого пресноводного озера, известного как Мега-озеро Чад. Когда озеро высохло, оно оставило после себя слои диатомита – окаменелые остатки микроорганизмов, рыб и других пресноводных организмов, необычайно богатых фосфором.

Однако в 2020 году новое исследование показало, что основным источником пыли, достигающей Амазонии, является Эль-Джуф, пустынный регион, простирающийся на территории Мавритании, Мали и северного Алжира, в нескольких тысячах километров к западу от Боделе.

Что на самом деле подразумевает этот баланс

Следствие этого открытия заключается в том, что баланс питательных веществ в Амазонии поддерживается из года в год за счет внешнего поступления с другого континента.

Тропический лес представлен как замкнутая, самоподдерживающаяся биосфера, которую человек должен защищать от внешнего вмешательства. Однако теперь оказывается, что лес тесно связан с пустыней, расположенной за тысячи километров, выбросы пыли в которой, в свою очередь, обусловлены атмосферными условиями, существенно изменившимися за геологическое время. Будут ли трансатлантические переносы продолжаться с нынешней скоростью в течение следующего столетия – это вопрос, на который современные модели не могут дать уверенного ответа.

