400 лет в ледяной воде: ученые обнаружили полярную акулу с рекордным возрастом в океане

Определение возраста гренландской акулы стало прорывом в морской биологии.

Глубоко в холодных водах Северной Атлантики и Арктики одна гренландская полярная акула раздвинула границы того, что, по мнению ученых, способно пережить позвоночное животное. Разумеется, у животного не было четкой даты рождения, но исследования показывают, что самая крупная акула в знаковом эксперименте могла иметь возраст около 400 лет.

Именно поэтому в некоторых заголовках утверждалось, что акула "родилась в 1627 году". Настоящая наука немного более осторожна и гораздо более интересна. Исследователи оценили ее возраст примерно в 392 года с широким диапазоном погрешности после изучения 28 самок гренландских акул, которые случайно попались рыбакам, пишет Econews.

Вот просто представьте себе акулу, которая уже жила до появления современного электричества, до автомобилей и до того, как вообще возникли Соединенные Штаты. В этом и заключается странное притяжение данного открытия. Оно заставляет воспринимать гренландскую акулу не просто как рыбу, а скорее как живой архив.

Самое крупное животное в исследовании имело длину около 5 метров. На основании радиоуглеродного анализа исследователи определили, что ей было 392 года, плюс-минус 120 лет. Это означает, что к цифре "399-летняя акула" следует относиться как к грубому научно-популярному сокращению, а не как к точному возрасту.

Как ученые определили возраст

Определение возраста гренландской акулы не похоже на подсчет колец на дереве. Возраст многих акул можно узнать путем изучения полос роста в твердых тканях, но у гренландских акул мягкие позвонки и отсутствуют плавниковые шипы, которые хорошо подходят для такого метода.

Поэтому ученые заглянули в глаза. Белки в хрусталике глаза формируются еще до рождения и не разрушаются по мере старения акулы, а значит, они могут сохранять химическую отметку времени.

Измеряя уровень радиоуглерода в этих хрусталиках, исследователи смогли сравнить показатели с известными уровнями углерода в прошлом, включая "бомбовый импульс", оставленный ядерными испытаниями в начале 1960-х годов.

Медленная жизнь в холодной воде

Гренландские акулы делают медленно практически все. В NOAA отмечают, что они растут менее чем на 1 сантиметр в год, могут достигать более 6 метров в длину и способны погружаться на глубину около 2200 метров. Их максимальная скорость составляет менее 2,9 километра в час, что медленнее, чем неторопливая прогулка по продуктовому магазину.

Этот медленный темп имеет значение. В ледяной воде низкий уровень метаболизма может помочь объяснить, почему эти акулы стареют так постепенно. Это не фокус, но холодный, темный, стабильный мир, который они населяют, похоже, благоприятствует жизни, растянутой на столетия.

Позднее взросление

Исследование также показало, что гренландские акулы могут не достигать половой зрелости примерно до 156 лет. Это трудно уложить в голове. Акула может провести в океане более века, прежде чем станет достаточно взрослой для размножения.

С практической точки зрения это делает каждую взрослую акулу особенно ценной. Если зрелая гренландская акула погибает в рыболовных снастях, популяция не может просто восполнить потерю за несколько сезонов. Часы восстановления запущены на десятилетия, а возможно, и на столетия.

Не просто старая рыба

Эти акулы не являются пассивными реликвиями, дрейфующими в глубине. Они крупные хищники и падальщики, которые питаются рыбой, кальмарами, тюленями и другими органическими остатками. Исследования содержимого желудков показывают, что более мелкие гренландские акулы сильно зависят от кальмаров, в то время как более крупные особи потребляют больше рыбы и морских млекопитающих.

Их тела созданы для выносливости, а не для скорости. Гренландская акула плотная, тяжелая, и ее часто считают медлительной, но это не должно никого обманывать. В арктической пищевой цепи медлительность все еще может быть силой.

Разгадки старения

Главный вопрос очевиден. Как вообще любое позвоночное животное может продолжать жить так долго?

Недавние генетические исследования начинают давать подсказки. Ученые, составившие карту генома гренландской акулы, сообщили, что ее "набор инструментов" для восстановления ДНК может быть одним из факторов экстремального долголетия, хотя они также предупредили, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем делать окончательные выводы.

Другое недавнее исследование показало, что гренландские акулы способны сохранять функционирующую зрительную систему вопреки экстремальному возрасту, глубоководной темноте и глазным паразитам. Исследователи также указали на механизмы восстановления ДНК, которые могут помогать сохранять ткани сетчатки на протяжении веков.

Хрупкий гигант

При всей своей выносливости гренландская акула уязвима. В NOAA утверждают, что большинство гренландских акул, которые сегодня оказываются в сетях и на крючках, вылавливаются случайно, что делает сокращение прилова критически важным для сохранения вида.

Причина для беспокойства проста. Вид, который растет медленно, созревает поздно и может размножаться редко, не способен поглощать потери так, как это делают более быстрорастущие рыбы. Добавьте сюда потепление в Арктике, расширение человеческой деятельности и загрязнение среды, и древняя акула внезапно покажется менее непобедимой.

Почему это важно сейчас

Возраст гренландской акулы завораживает, но более глубокий урок заключается во времени. Некоторые животные живут по такому медленному графику, что наши привычные сроки сохранения видов едва ли подходят. Одно решение, принятое сегодня, может повлиять на популяцию, которая полностью отреагирует лишь через поколения.

Именно поэтому история становится масштабнее, чем рассказ об одной удивительной акуле. Изучение этого животного может помочь ученым понять старение, выживание на больших глубинах и скрытую биологию Арктики. Защищать ее – значит уважать существо, чья жизнь может длиться почти полтысячелетия.

