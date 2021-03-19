NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно испытало двигатели на ракете Space Launch System (SLS) для миссий американских астронавтов на Луну в 2024 году в рамках проекта «Артемида».

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Испытания центрального блока ракеты проводили зимой. При этом их пришлось завершить ранее запланированного срока – чуть более чем через минуту после зажигания двигателей, автоматика их отключила.

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В это раз во время испытания NASA смоделировало запуск двигателей основного этапа ракеты Space Launch System, закрепленной в башне космического центра имени Джона Стенниса в штате Миссисипи.

Четыре двигателя проработали 8 минут испытаний и заполнили все вокруг облаками белого дыма. После отключения сотрудники NASA зааплодировали в прямом эфире.

Аэрокосмические фирмы считают, что управление провело успешное испытание двигателей ракеты, построенной для миссии компанией Boeing.

🚀 Today, the @NASA_SLS core stage that will power our @NASAArtemis I mission to the Moon successfully completed its Green Run hot fire test. If data looks good, its next stop is @NASAKennedy to be assembled with the other rocket elements. Here’s a recap: https://t.co/QpYSIQq4oxpic.twitter.com/aLmEkS9pbA — NASA (@NASA) March 18, 2021

Полет на Луну: программа «Артемида»

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы «Артемида», которая будет состоять из трех этапов. Первый – предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В случае успешной реализации программы это будет вторая лунная прогулка спустя полвека (астронавт Харрисон Шмитт пробыл на Луне 75 часов 1 минуту в 1972 году).

Однако программа «Артемида» отстает от графика на три года и превышает запланированный бюджет почти 3 млрд долларов.

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Автор: Катерина Шварц