Обширная пустыня на протяжении 8 миллионов лет была покрыта водой: как это узнали ученые

Это меняет представление учёных о регионе.

Сахаро-Аравийская пустыня не всегда была той суровой, засушливой равниной, какой мы её знаем сегодня, как показывают данные пещерных исследований. Об этом пишет Daily Galaxy.

Они показывают, что когда-то она неоднократно зеленела, а реки и озёра позволяли животным и ранним людям перемещаться между Африкой и Евразией в течение последних 8 миллионов лет.

Это меняет представление учёных о регионе. Вместо постоянного барьера Аравия больше похожа на коридор, который открывался и закрывался в зависимости от климата. Исследование, опубликованное в журнале Nature и поддержанное Саудовской комиссией по наследию, сочетает в себе находки ископаемых с климатическими данными, сохранившимися в пещерах.

Долгие годы господствовало мнение, что эта пустыня оставалась более или менее неизменной по меньшей мере 11 миллионов лет. Эта картина больше не актуальна, поскольку новые данные указывают на повторяющиеся влажные фазы, которые временно преобразовывали регион в нечто гораздо более зелёное и связанное между собой.

Когда-то животные бродили по зелёному коридору

Одно из самых убедительных доказательств содержится в ископаемых, найденных по всему региону. Исследователи обнаружили останки крокодилов, бегемотов, лошадей и хоботных в районах, которые сейчас чрезвычайно засушливы. По словам Майкла Петральи из Университета Гриффита, эти животные не смогли бы выжить без надежных источников воды. Это означает, что реки и озера когда-то существовали там, где сейчас пустыня.

Интересно, что эти окаменелости относятся к позднему миоцену и плейстоцену. В эти периоды Аравия переживала фазы увеличения количества осадков. Эти более влажные периоды, вероятно, создали естественные маршруты, по которым животные могли перемещаться между континентами. Как он объяснил в заявлении университета:

"Эти более влажные условия, вероятно, способствовали расселению этих млекопитающих между Африкой и Евразией, при этом Аравия выступала в качестве ключевого перекрестка для биогеографического обмена континентального масштаба".

Пещеры хранят свидетельства древних осадков

Отмечается, что окаменелости - это лишь часть истории. Ученые также изучали сталактиты и сталагмиты - минеральные образования, такие как сталактиты и сталагмиты, которые растут в пещерах и фиксируют прошлые климатические условия.

На основе исследований Моники Марковской из Университета Нортумбрии и Хуберта Фонхофа из Института химии имени Макса Планка эти образования показывают, что Аравия пережила множество влажных фаз на протяжении миллионов лет.

"Наши результаты показали, что по мере ослабления влияния муссонов с течением времени количество осадков во влажные периоды уменьшалось и становилось более изменчивым. Это совпало с увеличением ледового покрова над Северным полушарием в эпоху плейстоцена. Наше исследование - одна из самых длинных наземных записей, когда-либо опубликованных", - сказала она.

Важно, что данные, найденные в пещерах, также выявляют тенденцию. Количество осадков со временем становилось менее стабильным по мере ослабления муссонных систем. Этот сдвиг происходил одновременно с ростом ледяных щитов в Северном полушарии в плейстоцене, связывая региональные изменения с глобальными климатическими закономерностями.

Путь для людей и диких животных

Все это указывает на более масштабную идею. Аравия была не просто местом для обхода, а местом для прохождения через него. Как сообщил Файсал аль-Джибрин из Саудовской комиссии по наследию, этот регион часто игнорировался в исследованиях миграции. Однако, как оказалось, он играл центральную роль в перемещении животных и ранних людей между Африкой и Евразией. Он пояснил:

"Аравия традиционно игнорировалась в исследованиях расселения из Африки в Евразию, но такие исследования, как наше, всё чаще показывают её центральное место в миграциях млекопитающих и гомининов".

Когда климат снова стал засушливым, эти пути исчезли бы, оставив популяции снова изолированными. Такое изменение окружающей среды помогает объяснить, как виды распространяются по континентам, даже несмотря на то, что одна из крупнейших пустынь на Земле сейчас стоит на пути их распространения.

