Китай высадил 66 миллиардов деревьев в пустыне размером с Польшу: что изменилось

Десятилетия посадки деревьев и кустарников вокруг чрезвычайно засушливой пустыни Такла-Макан на северо-западе Китая превратили ее внешний край в чистый поглотитель углерода, который забирает больше углекислого газа, чем выделяет. Об этом пишет econews.

От "биологической пустоши" до зеленого кольца

Такла-Макан занимает около 336 699 квадратных километров движущегося песка, что немного больше, чем Польша. Она окружена высокими горными хребтами, которые блокируют влажный воздух. Также эту пустыню долгое время считали "биологической пустошью", где почти не было растительности.

"Ситуация начала меняться в 1978 году, когда Пекин запустил программу "Три северные защитные лесополосы", которую часто называют Великой зеленой стеной. Идея была простой на бумаге, но грандиозной в реальной жизни. Посадить миллиарды выносливых деревьев и кустарников вдоль границ Такла-Макану и соседней Гоби, чтобы остановить продвижение песка на фермы, дороги и города", - объяснили в материале.

По словам китайских чиновников, с тех пор на севере страны было высажено более 60 млрд деревьев, и к концу 2024 года непрерывный зеленый пояс длиной около 3046 километров наконец полностью окружил пустыню.

В правительственных и независимых исследованиях говорится, что лесистость территории страны выросла с примерно 10% в 1949 году до более 25% сегодня.

Как работают "песчаные легкие" пустыни?

В новом исследовании, проведенном под руководством ученых из Калифорнийского университета в Риверсайде и Калифорнийского технологического института, было изучено влияние этого "зеленого кольца" на местный углеродный баланс.

Исследователи обнаружили, что во время короткого сезона дождей с июля по сентябрь количество осадков в регионе возрастает до около 16 мм в месяц, что примерно в два с половиной раза превышает показатели остальной части года. Эта дополнительная вода питает высаженные леса и кустарники.

"Когда на деревьях появляется листва и фотосинтез набирает обороты, спутники фиксируют более сильные "зеленые" сигналы и заметное снижение уровня углекислого газа над пустыней - примерно на три части на миллион ниже, чем в засушливый сезон", - подчеркнули в издании.

Изменения погоды в окрестностях пустыни

Для людей, живущих возле пустыни, эти изменения являются положительными. В частности, в округе Макит с 2019 года высажен защитный лесополосный массив из около 3,6 млн деревьев, уровень выживаемости которых, по данным, превышает 85%.

Местные данные показывают, что количество дней с песчаными бурями уменьшилось с 150 до 50, тогда как среднее количество осадков за год выросло с примерно 53 миллиметров до около 110.

"Для фермеров это может означать меньше дней, когда песчинки размером с рисовое зернышко повреждают хлопковые растения, и меньше случаев удушающей пыли в городе. Для тех, кто после ветреного дня вычищал мелкий песок с подоконников, преимущества очевидны", - отмечают в econews.

Также отдельные исследования на севере Китая показывают, что восстановление растительности с начала 2000-х годов уменьшило выбросы пыли примерно на треть, что помогло обуздать весенние облака пыли, которые ранее регулярно накрывали Пекин и даже пересекали Тихий океан.

В свою очередь один из соавторов из Лаборатории реактивного движения NASA и Риверсайда подчеркнул, что одна только посадка растений в пустынях не решит климатический кризис и что этот проект стоит рассматривать как одну частичку гораздо большей мозаики.

"В значительной степени это доказывает, что хорошо спланированное долгосрочное восстановление в засушливых регионах может немного охладить местный климат, очистить воздух и незаметно удалить углерод из атмосферы. Это также показывает, что успех зависит от таких деталей, как водоснабжение, выбор видов растений и терпеливый уход, а не только от высадки впечатляющего количества саженцев", - подытожили в издании.

