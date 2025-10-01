Через миллиард лет планета может потерять атмосферу, пригодную для жизни.

Земля не всегда будет пригодной для жизни. По подсчетам ученых NASA совместно с Университетом Тохо, примерно через один миллиард лет в атмосфере планеты исчезнет кислород, и сложная жизнь в нынешнем виде станет невозможной, пишет Le Ravi.

Солнце - главный "виновник"

Исследователи объясняют, что по мере постепенного нагревания Солнца молекулы углекислого газа начнут разрушаться. Без CO₂ растения не смогут осуществлять фотосинтез, а значит - перестанут производить кислород. Это вызовет цепную реакцию: исчезнут леса, кислород в атмосфере сойдет на нет, а животные и люди не смогут выжить.

Когда процесс станет необратимым, на Земле выживут только анаэробные микроорганизмы, способные жить без кислорода. В то же время концентрация метана возрастет, воздух станет токсичным, а планета постепенно превратится в бесплодную скалу, подобную той, какой она была миллиарды лет назад.

Озоновый слой и радиация

Вместе с кислородом исчезнет и озоновый слой. Это оставит поверхность планеты беззащитной перед солнечной радиацией, которая сделает любую жизнь еще более уязвимой.

"Даже планета, которую мы воспринимаем как вечно гостеприимную, на самом деле временная", - подчеркивают авторы исследования Казуми Озаки и Кристофер Рейнхард. По их словам, эти выводы помогают лучше понять эволюцию Земли и критерии поиска пригодных для жизни экзопланет.

Хотя конец "кислородной эры" ожидается очень нескоро, ученые отмечают: открытие является напоминанием о хрупкости нашей атмосферы и важности ее сохранения.

