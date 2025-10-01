Лазерная связь проверена: аппарат Psyche прислал 13,6 ТБ данных с сотен миллионов километров.

NASA сообщило о завершении ключевого этапа эксперимента DSOC (Deep Space Optical Communications), в рамках которого космический аппарат Psyche передал на Землю серию лазерных сообщений с расстояния более 350 миллионов километров. Эта технология открывает путь к новому поколению связи в глубоком космосе, пишет Indian Defence Review.

Оптическая система показала результативность, которая значительно превышает возможности традиционных радиопередач. За время эксперимента аппарат отправил на Землю 13,6 терабайт данных, среди которых видео в формате высокой четкости, переданное со скоростью 267 мегабит в секунду - почти на уровне домашнего интернета.

Самым дальним достижением стала передача сигнала с расстояния 494 млн км в декабре 2024 года - это рекорд NASA. При этом скорость передачи менялась в зависимости от расстояния: на расстоянии 225 млн км она снижалась до 25 мегабит в секунду.

По словам представителей NASA, лазерные технологии должны стать ключевым элементом подготовки к будущим полетам человека на Марс, позволив быстрее получать большие объемы данных. Однако система остается чувствительной к помехам, в частности атмосферным условиям и точности наведения.

Эксперимент завершен, и теперь Psyche продолжит путь к металлическому астероиду в главном поясе, используя для связи традиционные радиосистемы.

