При Борисове "Роскосмос" провалил посадку зонда "Луна-25" на южный полюс Луны.

Российский диктатор Владимир Путин уволил главу космического агентства "Роскосмос" Юрия Борисова. Причиной назвали то, что космическая программа россиян отстает от конкурентов, сообщает Politico.

Отмечается, что Борисова заменит Дмитрий Баканов, который ранее занимал должность заместителя министра транспорта. Также он руководил программой российского спутника связи "Гонец".

В издании подчеркнули, что несмотря на заметное отставание в космической гонке, россияне все еще пытаются осуществить масштабные миссии. Например, в 2023 году "Роскосмос" пытался посадить зонд "Луна-25" на южный полюс Луны, но в конечном итоге уступил космическому агентству Индии.

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Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Москва сократила сотрудничество с западными союзниками в космической сфере. "Роскосмос" уже вывел своих инженеров с европейского космодрома во Французской Гвиане. Также россияне намекнули, что хотят покинуть международную космическую станцию еще до того, как она будет выведена из эксплуатации после 2030 года.

В издании обратили внимание на то, что Россия постепенно расширяет сотрудничество в космической сфере с Северной Кореей. Также РФ является младшим партнером в китайской программе по строительству лунной базы.

"Роскосмос" - другие новости

Ранее "Роскосмос" отложил запуск своего флагманского корабля "Союз МС-23" к МКС. Причиной назвали техническую неисправность одной из критически важных систем.

Кроме того, в 2023 году Казахстан арестовал имущество "Роскосмоса". Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 года вынес суд Международного финансового центра "Астана".

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