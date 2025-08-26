В небе над Украиной заметили таинственный луч света: эксперты объяснили, что это было

Есть несколько версий, что стало результатом появления этого луча света.

В ночь на 26 августа в небе над Украиной заметили неизвестное небесное явление - тонкий луч света синего цвета. В комментарии "Телеграфу" эксперты объяснили, что это было на самом деле.

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению и бывший работник ракетного КБ "Южное" Александр Кочетков в разговоре с журналистами подчеркнул, что луч света не был ракетой. Он отметил, что это явление видели не только в Украине, но и в других европейских странах.

"На старт баллистической ракет не похоже, и это должна быть очень большая ракета, космический носитель. На падение головной части баллистической ракеты похоже больше, но вряд ли, потому что до земли не долетело", - объяснил эксперт.

Кочетков предположил, что этот луч света, вероятно, был следом от падения метеорита. Также он назвал второй вариант - редкое атмосферное явление под названием световой столб.

Старший научный сотрудник отдела физики субзвездных и планетных систем Главной астрономической обсерватории НАН Украины Алексей Стеклов выдвинул еще одну версию. Он рассказал журналистам, что это могло быть обычное вторжение космических тел в атмосферу Земли.

"Они бывают разные. Это сгорание фрагментов, кусков ядра кометы или кусков астероидов. Раньше даже службы регистрации космических вторжений работали. Сейчас, увы, этого нет", - заявил ученый.

Стеклов отметил, что речь, вероятнее всего, идет о метеоре неустановленного типа. Ученый добавил, что на цвет этого объекта, в частности, влияет то, есть ли на нем лед или нет.

Луч света в небе над Украиной - что известно

Напомним, что в ночь на 26 августа жители всех регионов Украины могли увидеть в небе неизвестное небесное явление. Это тонкий луч света среди звезд.

Почти сразу появилось несколько предположений, что это за необычное явление. Одна из версий заключается в том, что это комета C/2023 A3, которую открыли в 2023 году.

