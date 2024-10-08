Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конечном итоге и привела к созданию современых нейросетей.

Нобелевскую премию по физике дали за фундаментальные исследования нейросетей. Об этом сообщает Нобелевский комитет. Лауреатами премии стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон.

В сообщении комитета отмечается вклад ученых в "основополагающие открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

"Машинное обучение на основе искусственных нейронных сетей сейчас революционизирует науку, технику и повседневную жизнь", - отмечают в комитете.

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Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конечном итоге и привела к созданию современых нейросетей.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юйе за экспериментальную разработку технологии сверхкоротких лазерных импульсов, которая фактически позволяет ученым "заглянуть внутрь атома".

Вручение Нобелевской премии

Первыми лауреатами Нобелевских премий в 2024 году стали Виктор Эмброс и Гэри Равкун. Нобелевский комитет присудил им награду в области медицины и физиологии за открытие микроРНК - особого класса коротких молекул рибонуклеиновой кислоты, которые, наряду с другими молекулами, определяют активность многих генов.

Открытие ученых показало совершенно новое измерение регуляции генов. МикроРНК оказались фундаментально важными для развития и жизни организмов.

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