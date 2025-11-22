Эти трещины простираются на более чем 700 километров.

Трещины в земле по всей Демократической Республике Конго постепенно растут, меняя облики городов. Ученые предупредили, что более 3,2 миллиона человек сейчас живут рядом с эрозионными каналами, пишет Earth.

Отмечается, что эти эрозионные каналы могут углубляться, расширяться и прорезать целые кварталы всего за несколько сезонов дождей. В исследовании, проведенном под руководством географа Матиаса Ванмарке, ученые рассказали, насколько опасно это явление.

По словам исследователей, проблема затрагивает десятки быстро развивающихся городов. Новый набор данных дает наиболее четкое представление о том, как далеко простираются эти трещины.

В издании объяснили, что трещины являются городскими оврагами и эрозионными каналами, которые возникают, когда ливневые воды прорезают рыхлую почву и продолжают углубляться. Они могут прорезать целые кварталы и разделять дороги.

Ученые выяснили, что эти трещины простираются на более чем 700 километров. Только в Киншасе, столице ДР Конго, сотни отдельных каналов прорезают густо застроенные районы, вынуждая проводить экстренные ремонтные работы и объезды. Набор данных показывает, что эта опасность не является единичным явлением, а представляет собой постоянный городской процесс, который расширяется с каждым сильным штормом.

В ходе исследования выяснилось, что к 2023 году около 2,7 миллиона жителей ДР Конго проживали в пределах 100 метров от активного канала. Еще полмиллиона человек проживали в зонах, которые, по прогнозам ученых, подвергнутся эрозии в течение десятилетия, если ничего не изменится.

Более того, в период с 2010 по 2023 год количество подверженного риску населения примерно удвоилось по мере расширения и роста городов. Новые постройки сконцентрировались вблизи существующих зон опасности, а это означает, что сегодняшние решения в области планирования зафиксируют риски завтрашнего дня.

Кроме того, ученые заявили, что с 2004 по 2023 год около 118 600 человек лишились жилья из-за расширения эрозионных каналов или их продвижения в кварталы, которые еще несколько лет назад казались стабильными. С 2020 года среднегодовой показатель переселения составляет около 12 200 жителей, что отражает недавний рост городского населения.

В Антарктике рекордными темпами тает гигантский ледник

Ранее CNN со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience писало, что в Антарктике рекордными темпами тает ледник под названием Гектория. Всего за два месяца он уменьшился почти на 50%.

В издании отметили, что ледник Гектория по размерам можно сравнить с Филадельфией. Он лежит на морском дне и не дрейфует. Авторы исследования заявили, что если большие ледники будут таять с подобной скоростью, это может иметь "катастрофические последствия для повышения уровня моря".

