Ученые отмечают, что полученные результаты могут иметь значение для строительства будущих космических станций и мест обитания.

Уровни потенциально вредных химических веществ в пыли, собранной с Международной космической станции (МКС), превышают уровни, обнаруженные в пыли с полов американских и европейских домов.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology Letters, передает The Guardian. По словам ученых, полученные результаты могут помочь построить более совершенные космические корабли и космические станции в будущем.

Исследователи из Бирмингемского университета в Великобритании проанализировали частицы пыли из воздушных фильтров на МКС и обнаружили, что уровни потенциально вредных химических загрязнителей в них превышают средние значения, наблюдаемые во многих домах в США и Европе.

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"Наши результаты имеют значение для будущих космических станций и мест обитания, где можно будет исключить многие источники загрязнения путем тщательного выбора материалов на ранних этапах проектирования и строительства", - сказал соавтор исследования Стюарт Харрад.

Среди загрязняющих веществ, обнаруженных в пыли, были известные вредные химические вещества - полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), перфторалкильные вещества (ПФАВ), широко известные как "вечные химикаты", и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

В ходе исследования ученые оценили материал, собранный в вакуумных пакетах на борту МКС, который состоит из частиц, ранее находившихся в воздухе, ворсинок от одежды, волос и другого мусора.

Некоторые из вакуумных пакетов были возвращены на Землю для анализа этой уникальной пыли салона космического корабля.

В этой пыли исследователи также обнаружили следы химических веществ, таких как полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), гексабромциклододекан (ГБЦДД), "новые" бромированные антипирены (БОД) и фосфорорганические эфиры (ФФЭ), некоторые из которых, как известно, вызывают рак.

Потенциальное воздействие некоторых из этих химических веществ на здоровье человека ранее приводило к их запрету или ограничению использования многими правительствами по всему миру.

Стокгольмская конвенция UNEP (Программа ООН по окружающей среде, - УНИАН) относит ряд этих химических веществ, включая ПХБ, некоторые ПФАВ, ГБЦДД, а также некоторые составы ПБДЭ, к стойким органическим загрязнителям (СОЗ).

"Хотя концентрации органических загрязнителей, обнаруженных в пыли с МКС, часто превышали средние значения, обнаруженные в домах и других помещениях в США и Западной Европе, уровни этих соединений в целом находились в пределах диапазона, характерного для Земли", - сказал доктор Харрад.

Ученые подозревают, что имеющиеся в продаже готовые предметы, такие как фотоаппараты, MP3-плееры, планшетные компьютеры, медицинские приборы и одежда, которые доставляются на борт для использования астронавтами, могут быть источниками многих из этих химических веществ.

По словам исследователей, более высокие, чем на Земле, уровни радиации в космической среде могут также разрушать пластик на микро- и нанопластики, которые переносятся по воздуху в условиях микрогравитации.

МКС - что известно

Напомним, Международная космическая станция была построена в 1998 году в рамках совместного проекта между Россией, США, Канадой, Японией и некоторыми странами Европы. Она изначально была рассчитана на 15-летний срок службы, однако активно эксплуатируется до сих пор.

В последнее время на станции все чаще происходят различные поломки, преимущественно на модулях российского производства. Например, в феврале на российском грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла "необъяснимая потеря давления". Ранее на российской модуле "Заря" обнаружили новые трещины, которые со временем могут расшириться.

А модуль "Наука" и вовсе едва не уничтожил всю МКС. После стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели, из-за этого ориентация станции на орбите сместилась на 45 градусов.

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