Новый российский модуль внезапно включился и развернул Международную космическую станцию.

Российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей Международной космической станции — после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели.

Об этом сообщили в NASA.

Инцидент произошел около 19:45 по Киеву. В американском аэрокосмическом агентстве отмечают, что двигатели модуля включились "непреднамеренно и неожиданно".

Читайте такжеНа МКС начали выращивать перецВскоре турбины отключили, но из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов. Члены экипажа вернули станцию в исходное положение, и сейчас все системы МКС функционируют нормально.

"Члены экипажа находятся в безопасности. Их график на сегодня будет сосредоточен на усилиях по восстановлению положения станции после неожиданной потери ориентации, вызванной срабатыванием двигателей российского модуля "Наука"", - заявили в NASA.

Модуль "Наука": что известно

"Роскосмос" запустил "Науку" с космодрома Байконур 21 июля, а спустя восемь дней он пристыковался к МКС.

Россияне утверждают, что цель модуля — научно-прикладные исследования и эксперименты. Кроме того, модуль оснащен туалетом и каютой для третьего члена экипажа РФ.

Впрочем, инцидент с "Наукой" не единственный, который подверг экипаж МКС риску по вине России. Например, в российском сегменте обнаружили трещину, из-за которой на станции падало давление.

Автор: Станислав Кожемякин