Российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей Международной космической станции — после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели.
Об этом сообщили в NASA.
Инцидент произошел около 19:45 по Киеву. В американском аэрокосмическом агентстве отмечают, что двигатели модуля включились "непреднамеренно и неожиданно".
Читайте такжеНа МКС начали выращивать перецВскоре турбины отключили, но из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов. Члены экипажа вернули станцию в исходное положение, и сейчас все системы МКС функционируют нормально.
"Члены экипажа находятся в безопасности. Их график на сегодня будет сосредоточен на усилиях по восстановлению положения станции после неожиданной потери ориентации, вызванной срабатыванием двигателей российского модуля "Наука"", - заявили в NASA.
Модуль "Наука": что известно
"Роскосмос" запустил "Науку" с космодрома Байконур 21 июля, а спустя восемь дней он пристыковался к МКС.
Россияне утверждают, что цель модуля — научно-прикладные исследования и эксперименты. Кроме того, модуль оснащен туалетом и каютой для третьего члена экипажа РФ.
Впрочем, инцидент с "Наукой" не единственный, который подверг экипаж МКС риску по вине России. Например, в российском сегменте обнаружили трещину, из-за которой на станции падало давление.