В российском сегменте Международной космической станции обнаружили новые трещины, которые со временем могут расширяться.
Об этом сообщил главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Reuters.
"В некоторых местах на модуле "Заря" были обнаружены поверхностные трещины. Это плохо и говорит о том, что трещины со временем могут расшириться", - сказал Соловьев.
При этом он не сказал, привели ли обнаруженные повреждения к утечке воздуха со станции.
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Модуль МКС "Заря": что известно
Модуль "Заря", который также называют функционально-грузовым блоком, был запущен в космос в ноябре 1998 года. Он разработан и построен в РФ и является частью российского сегмента МКС. При этом, модуль принадлежит NASA, поскольку они финансировали строительство этого блока.
До 2000 года "Заря" выполняла функции энергоснабжения МКС, а также управления ориентацией и поддержки температурного режима. В последствии эти функции передавались другим модулям. Сейчас модуль используется как хранилище топлива и склад.
Другие поломки на МКС
- В августе 2020 года на МКС также выявили трещину, из-за которой на стации упало давление и наблюдалась утечка кислорода. А в середине октября, российские космонавты обнаружили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда".
- Также в октябре 2020 года в российском сегменте на Международной космической станции сломался туалет. Представитель Центра управления полетами охарактеризовал ситуацию как "очень плохую".
- В январе 2021 года российские космонавты обнаружили трещину и подозревают наличие еще одной.
- В мае на роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на МКС, обнаружили пробоину. Предположительно, ее оставил летающий по орбите Земли мусор.
- В июле российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей МКС - после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели. Из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.