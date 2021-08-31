Обнаруженные российскими космонавтами трещины со временем могут расшириться.

В российском сегменте Международной космической станции обнаружили новые трещины, которые со временем могут расширяться.

Об этом сообщил главный инженер ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев, передает Reuters.

"В некоторых местах на модуле "Заря" были обнаружены поверхностные трещины. Это плохо и говорит о том, что трещины со временем могут расшириться", - сказал Соловьев.

При этом он не сказал, привели ли обнаруженные повреждения к утечке воздуха со станции.

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Модуль МКС "Заря": что известно

Модуль "Заря", который также называют функционально-грузовым блоком, был запущен в космос в ноябре 1998 года. Он разработан и построен в РФ и является частью российского сегмента МКС. При этом, модуль принадлежит NASA, поскольку они финансировали строительство этого блока.

До 2000 года "Заря" выполняла функции энергоснабжения МКС, а также управления ориентацией и поддержки температурного режима. В последствии эти функции передавались другим модулям. Сейчас модуль используется как хранилище топлива и склад.

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Автор: Александр Топчий