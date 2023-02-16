Они не смогут покинуть станцию до прибытия нового экипажа.

Запуск нового космического корабля для возвращения астронавта NASA и двух российских космонавтов с Международной космической станции задерживается из-за утечек.

Из-за проблем с космическими кораблями астронавты могут застрять на МКС на лишних полгода, пишет The Washington Post.

Экипаж в составе астронавта NASA Фрэнка Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отправился на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-22" ​​в сентябре. Обычно экипажи меняются после шестимесячного пребывания на космической станции, обратный рейс был назначен на март.

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Сменный экипаж должен был прибыть на МКС на следующем космическом корабле "Союз МС-23". Однако после того, как на "Союз МС-22" произошла утечка, "Роскосмос" решил, что космонавтам небезопасно лететь домой на этом корабле, как планировалось изначально – вместо "Союз МС-23" было решено использовать в качестве замены. Его запуск должен был состояться 19 февраля, однако был отложен на март после того, как на прошлой неделе российские инженеры в центре управления полетами под Москвой обнаружили, что на еще одном космическом корабле – грузовом "Прогрессе" – также есть утечка охлаждающей жидкости. Теперь NASA и "Роскосмос" изучают, что вызывает эти утечки, связаны ли они между собой, и могут ли аналогичные проблемы возникнуть у нового корабля "Союз МС-23".

До прибытия нового экипажа, по меньшей мере до сентября 2023 года, Рубио, Прокопьев и Петелин должны будут оставаться на МКС. В совокупности они вынуждены будут пробыть на станции около года. В NASA отмечали, что экипаж готов к этому.

Проблемы РФ на МКС

В декабре 2022 года в российском сегменте МКС на корабле "Союз МС-22" произошла утечка хладагента. Справиться с проблемой не удалось. Результатом утечки стало то, что космонавтам приходилось держать дверь на МКС открытой - иначе температура на "Союзе" быстро возрастает.

Впоследствии россиянами было принято решение отправить для спасения космический корабль "Союз МС-23". Тем временем NASA пыталась спасти своего астронавтов со сломанного "Союза" путем привлечения компании Илона Маска SpaceX. В январе стало известно, что NASA хочет увеличить до пяти количество мест на SpaceX Dragon, чтобы американский астронавт при необходимости возвращался домой не на российском корабле.

Планы по отправке "Союз МС-23" поставила под сомнение очередная поломка. В первой половине февраля 2023 стало известно, что произошла разгерметизация еще одного российского корабля – грузового "Прогресс МС-21", пристыкованного к Международной космической станции.

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