В октябре ожидается несколько магнитных бурь средней силы.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. В дни повышенной солнечной активности нашей звезды возможны магнитные бури на Земле. Эти явления обычно не несут серьезной угрозы нашей планете, но могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ближайшая магнитная буря

По данным сайта Meteoagent, магнитная буря средней силы ожидается в четверг и пятницу 14 и 15 октября. Затем средняя буря прогнозируется 20-21 октября. В конце месяца Землю накроет продолжительная сильная буря - с 27 по 30 октября.

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Как защититься от магнитной бури

Наиболее уязвимы к влиянию магнитной бури метеозависимые, пожилые и обладатели хронических заболеваний, а также беременные женщины. Симптомы недомогания во время бури у всех отличаются, но чаще всего возникают такие симптомы:

головная боль;

тошнота и рвота;

головокружение;

боль в сердце;

повышенное или пониженное давление;

обострение хронических заболеваний;

утомляемость и сонливость;

повышенная раздражительность.

Если ваше самочувствие во время бури сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный на работе. Облегчить самочувствие можно с помощью правил здорового образа жизни.

Постарайтесь меньше нервничать и и избегать источников стресса. Откажитесь от кофе, энергетиков, спиртных напитков и газировки. Вместо них пейте травяные чаи. Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и ненатуральной еды. Больше времени проводите на свежем воздухе. Регулярно проветривайте комнату. Перед сном принимайте контрастный душ . Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

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