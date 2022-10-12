Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. В дни повышенной солнечной активности нашей звезды возможны магнитные бури на Земле. Эти явления обычно не несут серьезной угрозы нашей планете, но могут вызывать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда ближайшая магнитная буря
По данным сайта Meteoagent, магнитная буря средней силы ожидается в четверг и пятницу 14 и 15 октября. Затем средняя буря прогнозируется 20-21 октября. В конце месяца Землю накроет продолжительная сильная буря - с 27 по 30 октября.
Как защититься от магнитной бури
Наиболее уязвимы к влиянию магнитной бури метеозависимые, пожилые и обладатели хронических заболеваний, а также беременные женщины. Симптомы недомогания во время бури у всех отличаются, но чаще всего возникают такие симптомы:
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- головокружение;
- боль в сердце;
- повышенное или пониженное давление;
обострение хронических заболеваний;
утомляемость и сонливость;
повышенная раздражительность.
Если ваше самочувствие во время бури сильно ухудшилось - обратитесь к врачу и возьмите больничный на работе. Облегчить самочувствие можно с помощью правил здорового образа жизни.
- Постарайтесь меньше нервничать и и избегать источников стресса.
- Откажитесь от кофе, энергетиков, спиртных напитков и газировки. Вместо них пейте травяные чаи.
- Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и ненатуральной еды.
- Больше времени проводите на свежем воздухе.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.