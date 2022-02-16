Контрастный душ укрепляет иммунитет и отлично помогает взбодриться.

Контрастный душ - это метод закаливания, при котором чередуется горячая (40-45 градусов) и холодная (15-20 градусов) вода. Этой процедуре приписывают как чудодейственные свойства, так и заметный вред для здоровья. Если соблюдать правила, то контрастный душ однозначно принесет пользу.

Контрастный душ: польза и противопоказания

Контрастный душ отлично закаливает наш организм, вследствие чего ему будут не так страшны простуды и сквозняки. Закаливание - это то, чего не хватает современному "квартирному" человеку. Есть у процедуры и другие полезные свойства:

улучшает кровообращение и укрепляет сосуды;

обновляет верхний слой кожи;

повышает стрессоустойчивость;

повышает выработку эндорфина и норадреналина, делает нас счастливее;

помогает взбодриться.

Навредить процедура может людям с высокой температурой и ОРВИ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, циститом и заболеваниями почек. Не стоит увлекаться контрастным душем женщинам при менструации и беременности.

Кому стоит принимать контрастный душ

Контрастные обмывания рекомендуются людям, которым тяжело просыпаться утром, ведь эта процедура отлично бодрит. Принять душ вечером можно, если нужно немного отстрочить сон. Чтобы польза для здоровья была постоянной, рекомендуется принимать контрастный душ регулярно. Начните с коротких пятиминутных обмываний пару раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту умываний.

Как правильно принимать контрастный душ

Контрастный душ нужно начинать с горячей воды и заканчивать холодной. Сначала обливайте только ноги. Чередуйте горячую и холодную воду. Горячая вода расширяет сосуды, а холодная сужает. Под горячей водой стойте 1,5 минуты, под холодной - 40 секунд. Поочередно направьте под струю руки, живот, спину и плечи. Не мойте голову холодной водой. Это может повысить артериальное давление. Принимайте контрастный душ 5-7 минут. После душа хорошо разотрите тело махровым полотенцем.

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