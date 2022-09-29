Магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и продлится 5 дней.

Работники солнечных лабораторий предупреждают об опасных космических явлениях и магнитных бурях. Когда на Солнце фиксируют выброс энергии, на Земле случаются опасные для людей и систем связи бури. Эти явления особенно неприятны для метеозависимых людей. Пятидневная магнитная буря накроет Землю в начале октября, предупреждают специалисты.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября вновь средней.

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Как защитить организм во время магнитной бури

Во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие у пожилых и метеозависимых людей, а также обладателей хронических болезней и беременных женщин. Недомогание может проявляться по-разному, но чаще всего возникают такие симптомы:

головокружение;

головная боль;

боль в сердце;

пониженное или повышенное давление;

обострение хронических заболеваний;

сильная сонливость;

тошнота и рвота;

повышенная раздражительность;

плохая работоспособность.

Чтобы магнитные бури не принесли проблем, на несколько дней до начала и во время самой бури нужно придерживаться нескольких правил.

Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков. Ограничьте употребление жирной, острой и жареной еды. Чаще пейте травяные чаи. Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату. Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать. Перед сном принимайте контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.

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