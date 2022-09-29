Работники солнечных лабораторий предупреждают об опасных космических явлениях и магнитных бурях. Когда на Солнце фиксируют выброс энергии, на Земле случаются опасные для людей и систем связи бури. Эти явления особенно неприятны для метеозависимых людей. Пятидневная магнитная буря накроет Землю в начале октября, предупреждают специалисты.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
По данным сайта Gismeteo, магнитная буря в Украине начнется 30 сентября и закончится 4 октября. Таким образом, "штормить" будет 5 дней подряд. Буря 30 сентября будет средней, 1 и 2 сентября - сильной, затем 3 и 4 октября вновь средней.
Как защитить организм во время магнитной бури
Во время магнитной бури может ухудшиться самочувствие у пожилых и метеозависимых людей, а также обладателей хронических болезней и беременных женщин. Недомогание может проявляться по-разному, но чаще всего возникают такие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- боль в сердце;
- пониженное или повышенное давление;
- обострение хронических заболеваний;
- сильная сонливость;
- тошнота и рвота;
- повышенная раздражительность;
- плохая работоспособность.
Чтобы магнитные бури не принесли проблем, на несколько дней до начала и во время самой бури нужно придерживаться нескольких правил.
- Откажитесь от сигарет, алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков.
- Ограничьте употребление жирной, острой и жареной еды.
- Чаще пейте травяные чаи.
- Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
- Избегайте стресса и конфликтов. Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, старайтесь спать не меньше 7 часов в сутки.