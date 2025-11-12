Ожидается всплеск активности минимум до уровня G3.

12 ноября на Земле ожидается сильная магнитная буря. По данным наблюдений за солнечной активностью, в ближайшие сутки к нашей планете подойдут сразу несколько корональных выбросов, связанных с мощными солнечными вспышками, которые произошли 9 и 10 ноября.

Первый выброс, вызванный вспышкой класса X1.7, достигнет Земли в первой половине дня 12 ноября. Почти сразу за ним может подойти второй выброс — результат вспышки X1.2 из той же активной области на Солнце. Учёные отмечают, что эти выбросы могут либо объединиться, либо следовать один за другим с минимальным интервалом, что увеличивает риск значительного геомагнитного шторма.

Ожидается, что магнитная активность достигнет уровня G1-G3, что соответствует сильной буре. Это может вызвать колебания в работе энергосистем, проблемы со связью, навигацией и повышенной чувствительностью у людей, склонных к метеозависимости.

Согласно данным meteoagent, K-индекс 12 ноября может подняться до 7,3, что подтверждает высокую вероятность мощной магнитной бури.

Астрономы тем временем не исключают новых выбросов плазмы в ближайшие дни.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Следите за прогнозами. Узнавайте о магнитных бурях заранее - это поможет подготовиться.

Пейте больше воды.

Высыпайтесь. Сон укрепляет нервную систему и уменьшает чувствительность к геомагнитным колебаниям.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Меньше кофеина и алкоголя. Они усиливают нагрузку на сосуды и сердце.

Избегайте стресса.

Питайтесь легко. В рационе - овощи, фрукты, рыба, меньше жирного и сладкого.

Следите за давлением. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит держать лекарства под рукой.

