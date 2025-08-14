В Эфиопии нашли древние зубы, которые принадлежат ранее не встречавшемуся виду рода австралопитеков, предков человека.

На северо-востоке Эфиопии исследователи обнаружили останки ранее неизвестной ветви человечества.

Окаменелости, включающие зубы возрастом от 2,8 до 2,6 млн лет, принадлежат ранее не встречавшемуся представителю рода австралопитеков - того же рода, к которому относится знаменитая окаменелость Люси, пишет Scientificamerican.

Они показывают, что этот недавно идентифицированный представитель человеческого семейства жил бок о бок с ранними представителями рода Homo.

Группа ученых пока не дала новому виду названия, поскольку для этого необходимо больше окаменелостей из других частей тела. Однако сравнение зубов с другими окаменелостями из того же места в Эфиопии, а также с другими окаменелостями гомининов показало, что они достаточно специфичны, чтобы представлять собой новый для науки вид австралопитеков.

Вместе с предыдущими находками новые окаменелости показали, что по крайней мере четыре линии гомининов (существ, более близких к людям, чем к шимпанзе и бонобо) обитали в Восточной Африке от 3 до 2,5 млн лет назад.

Команда работает над ответом на вопрос о том, как эти гоминины могли делить ландшафт. Одно из возможных объяснений заключается в том, что они предпочитали разную пищу. Исследования эмали их окаменелых зубов могут дать ключ к разгадке того, что они ели.

Когда-то ученые считали, что эволюция человека была непрерывным процессом, в ходе которого наши предки эволюционировали линейно от обезьяноподобного предка к серии все более человекоподобных форм. Новая находка подчеркивает сложность происхождения человека.

Отмечается, что хотя Homo sapiens является единственным видом гомининов на Земле сегодня, на протяжении большей части существования человечества несколько видов гомининов делили планету.

"Наше генеалогическое древо больше похоже на куст с множеством тупиковых веток - неудачных эволюционных экспериментов, которые проводились вне нашей прямой линии предков", - заключило издание.

