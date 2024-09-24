Сэм Альтман отметил, что появление сверхинтеллекта ничего плохого для людей не принесёт.

Генеральный директор OpenAI, компании, которая создала ChatGPT, Сэм Альтман в своем блоге сообщил, что в ближайшие несколько тысяч дней человечество столкнется с появлением сверхинтеллекта. По его мнению, это приведет не к мрачному технологическому будущему, а к эре "всеобщего процветания".

Альтман отметил, что развитие сверхинтеллекта может занять больше времени, чем он ожидал, однако это лишь вопрос времени. Он предсказывает, что в скором будущем люди смогут делать вещи, которые наши предки сочли бы магией. Эта способность, по его словам, не будет результатом генетических изменений, а возникнет благодаря обществу, ставшему умнее и эффективнее любого отдельного человека, что можно рассматривать как форму коллективного интеллекта.

С течением времени люди стали значительно способнее; уже сейчас мы можем делать то, что наши предшественники считали невозможным.

Искусственный интеллект, считает Альтман, будет способен решать сложнейшие задачи и откроет перед человечеством путь к светлому будущему.

В этом будущем каждый человек сможет пользоваться "персональной командой ИИ", которая будет помогать справляться с повседневными задачами, а "виртуальные эксперты" сделают нашу жизнь проще. Виртуальные наставники устранят сложности в обучении, адаптируясь к потребностям каждого ребенка. Все смогут получить качественное образование и необходимые навыки, что обеспечит успех в мире с огромным выбором профессий и приведет к беспрецедентному процветанию.

Что известно о OpenAI

OpenAI - американская организация, занимающаяся исследованями в области искуственного интеллекта. У истоков компании стояли Илья Суцкевер, Сэм Альтман и Илон Маск. Одна из разработок OpenAI, ChatGPT, стала прорывом в области ИИ-помощников.

Недавно OpenAI представила версию ChatGPT с мозгом на уровне доктора наук. Она стала первой итерацией искуственного интеллекта, который способен рассуждать подобно человеку.

В то же время OpenAI не хочет допустить размытия границ между машиной и человеком и разработала инструмент, с помощью которого можно отличить человеческий разум от искуственного интеллекта. Однако пока что компания не собирается обнародовать проект.

Вас также могут заинтересовать новости: