Потерянный 40 лет назад советский 'Луноход-1' внезапно подал сигнал с Луны

Ученые уже не надеялись услышать аппарат – но он ответил ярче, чем его "брат".

Советский аппарат "Луноход-1", который замолчал еще в 1971 году, снова вышел на связь – спустя почти 40 лет молчания, сообщает Space Daily.

"Луноход-1" совершил посадку на Луну 17 ноября 1970 года и проработал почти год – значительно дольше, чем планировалось, говорится в материале. Аппарат преодолел около 10,5 километра по лунной поверхности, прежде чем окончательно замолчал 4 октября 1971 года.

Физически аппарат никуда не исчез – он остался там, где остановился. Однако ученые со временем сообщили, что утратили его точное местонахождение. А без этого прицелиться лазером в небольшой отражатель, закрепленный на корпусе "Лунохода", было невозможно.

Прорыв произошел в 2010 году благодаря снимкам с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Высококачественные фотографии с орбиты позволили точно установить местонахождение аппарата.

После этого исследователи из обсерватории Apache Point в штате Нью-Мексико направили лазер – и "Луноход-1" ответил.

Сигнал оказался поразительно мощным. Ученый Том Мерфи из Калифорнийского университета сообщил:

"Лучший сигнал за годы исследований был от "Лунохода-2" – 750 фотонов, тогда как "Луноход-1" вернул около 2000 фотонов с первой попытки".

750 или 2000 фотонов – это количество частиц света, которые удалось уловить после отражения.

В научной статье, опубликованной в журнале Icarus, команда подтвердила, что отражатель "Лунохода-1" находится в отличном состоянии и дает сигнал примерно в четыре раза сильнее, чем его аналог на "Луноходе-2".

Зачем это нужно

Лунное лазерное измерение – один из самых длительных научных экспериментов в истории. С Земли посылают лазерный импульс, он отражается от рефлектора на Луне и возвращается – поездка туда и обратно занимает около 2,5 секунд.

Благодаря таким измерениям ученые выяснили, что Луна каждый год удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра – примерно с той же скоростью, с которой растут ногти.

Как сообщает NASA, "Луноход-1" расположен ближе к краю Луны, чем другие отражатели, что дает ученым уникальную возможность изучать тонкие колебания лунной орбиты и внутреннее строение спутника Земли.

На Луне нет ветра, дождя или живых организмов, разрушающих металл. Поэтому следы "Лунохода-1" до сих пор четко видны на снимках орбитального аппарата – так же, как и следы астронавтов программы "Аполлон".

