Ученые использовали новый подход, который сочетает передовой химический анализ с искусственным интеллектом.

Ученые нашли в скалах возрастом более 3,3 млрд лет химические доказательства существования жизни, что свидетельствует о новой, более древней дате начала жизни на Земле. Об этом пишет Interesting Engineering.

Также новое исследование предоставило молекулярные доказательства, которые отодвигают начало фотосинтеза, генерирующего кислород, почти на миллиард лет.

Отмечается, что международная команда под руководством Каргегиевского института науки в США использовала новый подход, который сочетает передовой химический анализ с искусственным интеллектом.

"Древние породы полны интересных загадок, которые рассказывают нам историю жизни на Земле, но всегда не хватает нескольких кусочков. Сочетание химического анализа и машинного обучения позволило выявить биологические подсказки о древней жизни, которые ранее были невидимы", - отметила Кэти Малони, доцент кафедры наук о Земле и окружающей среде Мичиганского государственного университета.

Поиск молекулярных следов

В издании подчеркивают, что древнейшие породы Земли могут дать некоторые подсказки о самых первых формах жизни. Однако найти оригинальные молекулярные следы в этих древних породах очень сложно, ведь хрупкие остатки или биосигнатуры были раздавлены, нагреты и уничтожены миллиардами лет геологических сил.

В то же время новое исследование решает эту проблему и предполагает, что даже когда оригинальные биомолекулы исчезли, остатки фрагментов до сих пор могут хранить диагностическую информацию о ранней биосфере.

"Чтобы обнаружить эти едва заметные остатки, исследовательская группа научила систему искусственного интеллекта с помощью машинного обучения распознавать едва заметные молекулярные "отпечатки пальцев", оставленные древними живыми организмами. Ученые проанализировали широкий спектр из более 400 образцов, включая современные растения, миллиардные окаменелости и метеориты", - добавили в Interesting Engineering.

Таким образом химический анализ смог разложить органические и неорганические материалы на молекулярные фрагменты, благодаря чему искусственный интеллект изучил химические закономерности, указывающие на наличие жизни. Модель успешно различала биологические и небиологические материалы с точностью более 90%.

Благодаря этому новому методу ученые обнаружили следы жизни в скалах, возраст которых превышает 3,3 млрд лет, а также признаки фотосинтеза, вырабатывающего кислород, в скалах, возраст которых составляет не менее 2,5 млрд лет.

"Древняя жизнь оставляет не только окаменелости, но и химические отголоски. С помощью машинного обучения мы теперь можем впервые надежно интерпретировать эти эхо", - подчеркнул доктор Роберт Хейзен, старший научный сотрудник Карнеги и соавтор статьи.

В то же время химический анализ на основе искусственного интеллекта не ограничивается только Землей.

"Эта инновационная техника помогает нам по-новому читать ископаемые записи глубокого времени. Это может помочь в поисках жизни на других планетах", - добавила Малони.

