Астроном Карл Саган объяснил, почему Вселенная не создана для человека

Учёный, чьи идеи услышали 500 миллионов человек, развенчал популярный миф об "особом" месте нашей планеты и призвал смотреть на звёзды без иллюзий.

Многие из нас, глядя на ночное небо, чувствуют себя центром огромного мира, однако наука придерживается по этому поводу совершенно другого мнения. Об этом сообщает издание EcoNews, цитируя легендарного исследователя Карла Сагана, который посвятил жизнь борьбе с мифами и суевериями.

Главный тезис ученого звучит прямолинейно и в то же время глубоко: "Вселенная не создана для того, чтобы принимать человека, и она не враждебна к нему. Она безразлична".

Это послание дошло до огромной аудитории благодаря телесериалу 1980 года "Космос", который стал самым популярным шоу в истории общественного телевидения и его посмотрели более 500 миллионов человек в 60 странах.

Саган был гораздо больше, чем телеведущим. Он получил степени по физике, астрономии и астрофизике в Чикагском университете, много лет работал на факультете Гарварда, позже преподавал в Корнельском университете и консультировал NASA в первые десятилетия исследований планет.

Его исследования помогли сформировать современное представление о таких местах, как Венера и Марс, а также о поиске жизни за пределами Земли.

Библиотека Конгресса, где хранится рукопись эссе "Вселенная, созданная не для нас", подтверждает серьезность намерений Сагана. В своих трудах он подчеркивал, что наука должна опираться только на проверяемые доказательства, а не на "успокаивающие истории". По словам ученого, правда всегда должна быть важнее человеческой гордости.

Несмотря на то, что в 1992 году его кандидатуру в Академию наук отклонили из-за чрезмерной публичности, исследователь продолжал настаивать на своем. Он резюмировал, что хотя мы и малы в космических масштабах, нам выпала большая честь – понять часть этого мира и защитить нашу хрупкую планету.

