Что стало причиной смерти бонобо, пока неизвестно.

Умер всемирно известный карликовый шимпанзе по имени Канзи. 44-летний самец бонобо умел понимать человеческую речь и даже по-своему общался с людьми.

О смерти Канзи сообщили в исследовательском центре Ape Initiative. Животное умерло 18 марта 2025 года. Известно, что шимпанзе имел проблемы с сердцем.

"В тот день Канзи вел себя, как всегда, счастливо и не проявлял никаких признаков дискомфорта или болезни. Он съел свой завтрак и провел утро, гоняясь за Теко по башне. Насладившись сюрпризами обогащения в теплице, Канзи и Ньота прилегли на сеанс груминга. Вскоре после этого сотрудники заметили, что Канзи не реагирует. При обследовании у Канзи не прощупывалось сердцебиение и не было никаких признаков дыхания. Хотя мы не узнаем причину смерти, пока не получим результаты вскрытия, Канзи лечился от болезни сердца, и ему регулярно делали ЭКГ и контролировали артериальное давление", – рассказывают в центре.

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Канзи считается первой человекоподобной обезьяной, которая продемонстрировала понимание разговорного английского языка. В сети его называли "обезьяной-гением". Он понимал новые предложения, а также умел комбинировать символы лексиграмм, чтобы описать новые предметы и еду. Также Канзи любил играть в видеоигры.

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Ученые стоят на пороге возрождения вымерших существ. К примеру, не так давно исследователи представили генно-инженерных "шерстистых мышей" с густой золотисто-коричневой шерстью, вдохновленных шерстистыми мамонтами.

Кроме того, ученые утверждают, что вымирание динозавров имело положительные последствия для планеты. Так, на Земле образовалась среда, в которой могли процветать фрукты, в результате чего произошла эволюция приматов.

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