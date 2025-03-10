Фантастика или правда: ученый заявил, что человек - гибрид шимпанзе и свиньи

Впрочем, некоторые коллеги ученого раскритиковали его теорию и заявили, что она не имеет научной основы.

Homo sapiens остается определенной загадкой для науки. Мы часто считаем себя отдельными от остального животного мира, в частности от наших ближайших родственников-приматов. Хотя современная наука значительно продвинулась в воссоздании нашей эволюционной истории, многие ее части до сих пор остаются непонятными. Но что, если бы наша загадка происхождения объяснялась гибридизацией между шимпанзе и свиньей?

Как пишет IFLScience, именно такую гипотезу выдвинул Юджин М. Маккарти, специалист по гибридизации, имеющий докторскую степень по генетике в Университете Джорджии. В своем блоге он предположил, что люди - это результат межвидового скрещивания между свиньей и шимпанзе (или бонобо).

Стоит отметить, что эта гипотеза является чрезвычайно маргинальной и не поддерживается большинством ученых в области генетики, палеоантропологии и тому подобное. Как говорил Карл Саган: "Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств", а эта идея не имеет достаточной научной доказательной базы.

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При этом Маккарти настаивает, что его теория не является шуткой, пародией или формой троллинга.

На своем веб-сайте MacroEvolution он пишет: "Я предполагаю, что факты, которые мы имеем из наблюдений, лучше соответствуют предположению о том, что животное, похожее на шимпанзе или бонобо, в древности скрещивалось со свиньей, чтобы получить потомство, которое затем спаривалось обратно ('обратное скрещивание') с шимпанзе (чем предположение, что наша родословная постепенно отдалялась от обезьян)".

Маккарти также пытается объяснить некоторые распространенные мифы о гибридизации. Он отмечает, что не все межвидовые гибриды являются стерильными, а сама гибридизация играет важную роль в создании новых видов в природе.

На поверхностном уровне люди действительно могут напоминать вытянутых шимпанзе без шерсти и с кожей, несколько напоминающей свиную. Также существуют неподтвержденные утверждения, что вкус человеческого мяса похож на свинину, но это уже совсем другая тема.

Маккарти перечисляет несколько характеристик, которые отличают Homo sapiens от приматов, но присущи свиньям: хрящевые носы, толстые ресницы, многопирамидальные почки, "голая" кожа, специфическое строение голосовых связок, круглые складки в тонком кишечнике, отсутствие кости пениса (baculum) и тому подобное.

Что же касается генетики? Известно, что геном Homo sapiens совпадает с геномом шимпанзе на 99%. Однако связь со свиньей менее очевидна. Маккарти объясняет это тем, что "может быть очень трудно идентифицировать гибриды обратного скрещивания, полученные от нескольких повторяющихся поколений обратного скрещивания". Другими словами, он считает, что доказательства межвидового скрещивания могли быть потеряны из-за давности событий.

Многие ученые категорически отрицают эту гипотезу и относятся к ней крайне скептически. В (впоследствии удаленной) публикации палеонтолог Дональд Протеро писал: "Любой, кто изучает генетику или эволюцию, немедленно пересмотрит это, потому что это настолько далеко от безумия, что требует дальнейшего изучения. Итак, вы нажимаете на ссылку, и что вы находите? Существует ли масса генетических данных, рецензируемых и опубликованных в уважаемом журнале, которые позволят нам воспринимать эту претензию серьезно? Нет, даже близко".

Он также добавляет: "Он просто очередной дурак, который пытается создать собственную версию эволюции, не прибегая к обучению от остальной науки или прислушиваясь к более рациональным ученым (которые должны были научить его лучше много лет назад)".

Маккарти, в свою очередь, пытался опровергнуть критику Протеро и других ученых. Однако его гипотеза остается неподтвержденной и не находит поддержки в академических кругах. Хотя идея о гибридном происхождении человека может быть интересной для воображаемого эксперимента, она стоит на крайне шаткой научной основе и, как сказал Протеро, остается в области "фигни".

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