Посреди пустыни вырастают башни изо льда: это спасает целые деревни от засухи

Эти ледяные конусы накапливают воду зимой и тают именно тогда, когда она нужна больше всего.

На "холодной пустыне" Ладакх на севере Индии, среди сурового горного пейзажа, вырастают огромные ледяные конусы высотой в несколько десятков метров. Создала их не природа, а инженер Сонам Вангчук. Но идея возникла не на пустом месте.

Вангчук рассказал, что его вдохновила работа другого инженера из Ладакха – Чеванга Норфела, известного как "ледяной человек". С 1980-х годов Норфел создавал искусственные ледники в форме плоских ледяных полей, однако они располагались высоко в горах и быстро таяли. Вангчук хотел замораживать воду ближе к деревне и удерживать её вплоть до начала лета, пишет Polsat News.

Именно тогда всего труднее. Вода от тающих ледников стекает в долины только в разгар лета, а посевам она нужна гораздо раньше. Его проект решил эту проблему.

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Весь секрет – в физике

Главную роль в подобных ледяных башнях играет физика. "Ключевую роль играют нижнее течение реки, верхнее течение и перепад высот", – объяснял сам Вангчук.

Как это работает? Вся операция происходит зимой, когда ночные температуры опускаются до -30 градусов Цельсия. Воду из ручья подают по подземной трубе из точки, расположенной, как правило, не менее чем на 60 метров выше. Перепад уровней создаёт на выходе из трубы такое давление, что вода сама бьёт вертикально вверх, образуя фонтан.

В морозном зимнем воздухе капли замерзают ещё в полёте и оседают на каркасе из веток, который помогает льду формироваться. Так, слой за слоем, вырастает ледяной конус.

Форма выбрана не случайно. Конус обращён к солнцу небольшой поверхностью относительно своего объёма, поэтому тает значительно медленнее.

Первый прототип, замороженный зимой 2013–2014 годов, простоял до середины мая 2014 года. За это время он накопил около 150 000 литров воды. Полноразмерные конусы построили год спустя, зимой 2014–2015 годов, в деревне Пьянг.

Почему именно Ладакх

Ладакх расположен на севере Индии и называется "холодной пустыней". Несмотря на то что его окружают заснеженные Гималаи, осадки здесь – крайне редкое явление. В год в регионе выпадает, как правило, менее 100 мм воды – это действительно очень мало.

Для местных фермеров, выращивающих в долинах ячмень и плодовые деревья, единственной надеждой остаётся вода, стекающая с тающих ледников. На протяжении многих поколений этот природный цикл работал безупречно, однако изменение климата привело к тому, что весенней воды становится всё меньше – и это угрожает урожаям.

Таяние начинается лишь в конце лета, а семенам нужен полив весной, когда земля в долине пересохла до трещин. Зимой же вода течёт непрерывно и уходит в реки, замерзая там, где никому не нужна.

Ледяные конусы заполняют именно этот пробел. Замороженная зимой вода тает медленно и на протяжении многих недель питает поля именно тогда, когда фермеры нуждаются в ней больше всего. Результаты заметны: в деревне Пьянг благодаря воде из конусов удалось озеленить большой прежде бесплодный участок земли.

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