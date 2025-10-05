Ученые давно предполагали, что блуждающие огоньки как-то связаны с метаном и отчасти они были правы.

Веками блуждающие огоньки - жуткие синие языки пламени над болотами, пугали людей. Эти странные аномалии породили множество сверхъестественных толкований.

Но, как пишет издание Gizmodo, как и у многих, казалось бы, сверхъестественных явлений, существует научное объяснение. В частности, исследователи объяснили, что крошечные искры, прыгающие между пузырьками в болотной воде, создают блуждающие огоньки. Болота богаты метаном, и микроскопические взаимодействия между каплями воды воспламеняются.

"Проще говоря, призрачное пламя - это продукт химических реакций, происходящих на микроскопическом уровне", - написало издание.

Видео дня

"Мы продолжаем открывать для себя вещи, которые, как только вы их поняли, кажутся очевидными, но до этого казались совершенно странными. Никто не связывает воду с огнем. Все думают, что вода тушит огонь. Они не говорят, что с помощью воды можно получить искру и что-то поджечь. Это что-то новое", - прокомментировал Ричард Заре, старший автор исследования и химик Стэнфордского университета.

Новое исследование основано на предыдущем исследовании Заре, в котором была введена концепция "микромолний". Речь идет о небольшой вспышке энергии, создаваемой электрически заряженными каплями воды. Хотя вода обычно нейтральна, контакт с воздухом может создавать положительные или отрицательные заряды внутри мельчайших капель. Разница зарядов создает крошечные электрические поля, которые потрескивают, превращаясь в еще более мелкие энергетические искры – микромолнии.

В новой работе Заре и его коллеги сосредоточились на том, как микромолнии могут инициировать непреднамеренные химические реакции. Сначала они спроектировали упрощенную версию химических условий болота, используя стакан с водой и сопло для введения метана и других газов. Они запечатлели микроскопическое движение капель, сняв высокоскоростное видео.

При столкновении пузырьков внутри стакана возникали крошечные вспышки света. Применив методы аналитической химии, команда подтвердила, что микромолнии действительно запускают реакцию между метаном и кислородом. Мощности этих искр достаточно, чтобы воспламенить метан, объяснили ученые.

Издание отметило, что важно помнить, что эксперимент проводился в строго контролируемой лаборатории. Динамика реального болота сложнее.

"Как бы то ни было, результаты предлагают захватывающую информацию о малоизученном природном химическом процессе. Более того, это явление заслуживает более пристального внимания, даже если в нем не замешаны никакие призраки", - подытожило издание.

Другие новости науки

Ученые сделали предупреждение, что в будущем люди, возможно, останутся без волос и даже потеряют четыре части тела из-за современного образа жизни.

Эксперты утверждают, что изменения в питании, технологиях и окружающей среде могут стать причиной этих радикальных эволюционных изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: